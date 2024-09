Wittenberg/MZ. - Die Zahl der Arbeitslosen geht im nun auslaufenden Monat August um knapp 1,5 Prozent zurück. Das resümiert die regionale Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Ost für den Kreis Wittenberg. Damit widerspreche der Trend der „saisonal zu erwartenden“ Situation. Denn gewöhnlich, so stellt es der Chef der Regionalagentur, Olaf Ruch, in der Pressemitteilung dar, wäre eine höhere Arbeitslosigkeit Jüngerer in diesem Monat zu verzeichnen gewesen. Allerdings, die im Kreis Wittenberg zu verzeichnende Entwicklung liege „im Landestrend“, wie angemerkt wird.

