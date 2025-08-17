Kultur trifft Pyrotechnik Vulkan bricht im Gartenreich Dessau-Wörlitz aus – weltweit einmaliges Spektakel
Ein künstlicher Vulkan bringt das Gartenreich Dessau-Wörlitz zum Beben. Warum das weltweit einzigartige Spektakel 2026 pausieren soll und was der Pyrotechniker verrät.
Aktualisiert: 18.08.2025, 10:03
Wörlitz/MZ - Der künstliche „Vesuv von Wörlitz“ ist erneut ausgebrochen. Das Schauspiel auf der Insel Stein bildete zusammen mit einem mehrstündigen Programm den Höhepunkt des Jubiläumsjahres „25 Jahre Unesco-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz“.