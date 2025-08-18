Ein Dessau-Roßlauer ist kürzlich Opfer eines mutmaßlichen Betrugs geworden, als er Hilfe bei einem Wespenbefall suchte. An wen sich Betroffene wenden sollten und welche legalen Optionen es bei der Bekämpfung der Insekten gibt.

Wespennest – und jetzt? An wen sich Betroffene wenden sollten und wie das Problem gelöst werden kann

Ein Wespennest muss nicht immer entfernt werden. Und falls doch, sollten sich Betroffene dafür professionelle Hilfe holen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Kürzlich ist ein 37-Jähriger aus Dessau-Roßlau einem mutmaßlichen Betrug im Zusammenhang mit der Entfernung eines Wespennestes zum Opfer gefallen. Zuvor rief er einen Kammerjägernotdienst. Die daraufhin erschienenen Männer forderten vorab 600 Euro für die Leistung, trugen jedoch weder Schutzkleidung, noch konnten sie Firmenausweise vorweisen. Die MZ erklärt, an wen sich Dessau-Roßlauer bei Problemen mit Wespen stattdessen wenden sollten, was dann passiert und wie mutmaßliche Betrüger zu erkennen sind.