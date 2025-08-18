Unfall im Röhrigschacht Wettelrode „Ich würde ein Floß bauen“ - Welche Tipps Experte bei Notfällen unter Tage hat
Nicht erst der jüngste Vorfall im Schaubergwerk Röhrigschacht Wettelrode zeigt: In Hunderten Metern Tiefe kann eine Rettung von Verletzten kompliziert werden. Was genau zu beachten ist und welche Tipps ein Experte der Bergwacht Harz parat hat.
18.08.2025, 11:35
Sangerhausen/MZ. - In 283 Metern unter Tage sollte lieber nichts passieren. So viel ist klar. Und doch können Notfälle in Bergwerken wie jüngst in Wettelrode nicht ausgeschlossen werden.