weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Unfall im Röhrigschacht Wettelrode: „Ich würde ein Floß bauen“ - Welche Tipps Experte bei Notfällen unter Tage hat

Unfall im Röhrigschacht Wettelrode „Ich würde ein Floß bauen“ - Welche Tipps Experte bei Notfällen unter Tage hat

Nicht erst der jüngste Vorfall im Schaubergwerk Röhrigschacht Wettelrode zeigt: In Hunderten Metern Tiefe kann eine Rettung von Verletzten kompliziert werden. Was genau zu beachten ist und welche Tipps ein Experte der Bergwacht Harz parat hat.

Von Joel Stubert 18.08.2025, 11:35
Eine Rettungsaktion unter Tage kann sich schwierig gestalten.
Eine Rettungsaktion unter Tage kann sich schwierig gestalten. Foto: dpa

Sangerhausen/MZ. - In 283 Metern unter Tage sollte lieber nichts passieren. So viel ist klar. Und doch können Notfälle in Bergwerken wie jüngst in Wettelrode nicht ausgeschlossen werden.