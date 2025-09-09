Ertragreich war es, intensiv und mit viel Arbeit verbunden, aber ebenso erholsam – das Gartenjahr 2025. Ehepaar Manthey zeigt, welche Arbeiten jetzt im Garten zu erledigen sind.

Natürlich gärtnern im Herbst: Rückschnitt, Zwiebelstecken und Lebensraum für Bienen & Co.

Das Ehepaar Sylvia und Werner Manthey haben ihren Garten in der Kleingartenanlage Vorwärts in Zeitz seit zweieinhalb Jahren.

Zeitz/MZ. - Die Pflaumen hängen wie Weintrauben an den Ästen, die Pfirsiche zeigen ihre roten Bäckchen und an der bunten Blütenpracht summt es. Die Mantheys lieben ihren Garten in der Kleingartenanlage Vorwärts und mit ihm all die Insekten, die hier ein Zuhause gefunden haben.