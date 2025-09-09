weather regenschauer
  4. Zwischen Hoffnung und Behördenchaos: Warum junger Kurde keine Ausbildung in Quedlinburg machen darf

Arbeiten im Harz Zwischen Hoffnung und Behördenchaos: Warum junger Kurde keine Ausbildung in Quedlinburg machen darf

Ein junger Kurde will in Quedlinburg eine Ausbildung beginnen – doch die Bürokratie stellt sich quer. Die Ausländerbehörde verweigert die Ausbildungsduldung, obwohl ein Vertrag bereitliegt. Unterstützer und Politiker fordern: Lasst ihn bleiben.

Von Kjell Sonnemann Aktualisiert: 09.09.2025, 10:07
In einem Quedlinburger Supermarkt könnte Ahmet Polat eine Ausbildung anfangen.
Symbolbild: Sven Hoppe/dpa

Quedlinburg/Magdeburg/MZ. - Der aus der Türkei nach Deutschland geflüchtete Kurde Ahmet Polat (20) hat die Möglichkeit, eine Ausbildung im Einzelhandel in einem Quedlinburger Supermarkt zu machen ­– sofern eine Duldung vorliegt, dass er zumindest während der zwei Jahre im Land bleiben darf. Die Ausbildungsduldung hat die zuständige Ausländerbehörde in Magdeburg aber nicht ausgestellt.