Der Drohndorfer Ronny Leidenfrost konnte in seinem früheren Job nicht mehr arbeiten. Jetzt hat er in Aschersleben die Fahrschule von Axel Ebers übernommen. Wie es dazu kam.

Ronny Leidenfrost hat die Fahrschule von Axel Ebers Am Weinberg in Aschersleben übernommen.

Aschersleben/MZ - „Das Fahrwerk“ steht seit ein paar Tagen groß auf der Schaufensterscheibe Am Weingarten 11 in Aschersleben. Der neue Firmenname klingt interessant und macht neugierig. Doch hier werden keine fahrbaren Untersätze gehandelt, hier werden Menschen dafür erst einmal fit gemacht. Ronny Leidenfrost aus Drohndorf hat die Fahrschule seines bisherigen Arbeitgebers übernommen.