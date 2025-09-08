traditionelle Volksweisheiten – gerne auch Bauernregeln genannt – sollen jedes Jahr aufs neue einen Hinweis auf zukünftige Wetterverhältnisse geben. Ist der Mai nass, bleibt der Juni trocken. Ist der September klar und rein, wird das nächste Frühjahr trocken sein und wenn der Oktober warm ist, wird der Winter kalt. Das ist ja alles schön und gut, aber welche Regel erzählt mir jetzt, wie das Wetter im September wird? Da der Urlaub kurz bevorsteht, nehme ich jeden Hinweis dankend an, auch wenn ich weiß, dass am Ende eh alles anders kommen kann. Während der Sommerferien, die durchaus sehr verregnet waren, habe ich mir meine eigene Regel ausgedacht. Ganz nach dem Motto: „War der Sommer in den Ferien kalt und nass, zeigt der September Sonne im Übermaß.“ Das hat zumindest am vergangenen Woche ganz gut funktioniert. In Halle und dem Saalekreis fanden zahlreiche Veranstaltungen statt, darunter das Neustadtfest oder das Winzerfest in Höhnstedt. Letzteres überraschte in diesem Jahr mit zwei besonders emotionalen Momenten. Werfen Sie gerne einen Blick in den Text.

Kennen Sie den Begriff Pedo-Hunting? Eine Person, meistens männlich, gibt sich im Internet als minderjähriges Mädchen aus, um mutmaßlich Pädophile anzulocken. Nach einem ersten Kontakt wird ein gemeinsames Treffen arrangiert. Wie das ausgeht, ist immer anders. Mal werden die Personen zur Rede gestellt, mal angegriffen. Letzteres hatte sich erst kürzlich in Halle ereignet. Ein neuer Fall ist nun dazugekommen. Da haben Männer aus Wettin-Löbejün die Polizei involviert. Wie das ausging und was die Justiz dazu sagt.

In Landsberg im Saalekreis arbeitet Edeka gerade daran, seine Lkw-Flotte klimaneutral zu gestalten. Dafür werden die Diesel-Lkw auf Bio-LNG umgestellt. Das hat aber auch einige Nachteile - vor allem finanzielle und wird von der Regierung nicht richtig anerkannt. Was dahintersteckt und warum ein E-Lkw aktuell noch keine Lösung ist, lesen Sie in der heutigen Ausgabe oder unter https://www.mz.de/lokal/halle-saale.

Ich wünsche einen guten Start in die Woche.

Luisa König