Tausende strömten am Wochenende in den Saalekreis, erlebten Weingenuss, Feststimmung und gleich zwei emotionale Höhepunkte auf dem Winzerfest in Höhnstedt.

Das Winzerfest in Höhnstedt bricht Besucherrekord - das waren die emotionalsten Momente

Die ehemalige Weinprinzession Maxie Wolf verabschiedet sich nach zwei Jahren im Amt vom Publikum.

Höhnstedt/MZ. - Die Straßen nach Höhnstedt waren am vergangenen Wochenende dicht gefüllt. Schon vor dem Ortseingangsschild, suchten Autos am Straßenrand nach Parkplätzen, während Fußgänger und Radfahrer mit Sonnenbrillen im Gesicht und Taschen über der Schulter durch den Ort zogen. Auf dem Festplatz selbst war kaum ein Fleck mehr frei: Überall standen Vertreter der Weingüter an ihren Ständen, schenkten eifrig Wein aus, so dass die Besucher anstoßen konnten. Höhnstedt wurde am ersten Septemberwochenende wieder einmal das Ziel aller Weinliebhaber.