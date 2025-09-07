Stadtverwaltung und Paul-Gerhardt-Stift luden zum Gedenken an den ehemaligen Ministerpräsidenten und Chefarzt Wolfgang Böhmer. Woran erinnert wurde.

Wittenberg/MZ. - Mit einer Gedenkandacht in der Schlosskirche und einem Empfang im Alten Rathaus hat die Stadtgemeinschaft am Sonnabend Abschied vom verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten und Ehrenbürger Wolfgang Böhmer genommen. Der CDU-Politiker war Ende Juni im Alter von 89 Jahren in Wittenberg verstorben. Zum Gedenken hatten Stadtverwaltung und die ehemalige Arbeitsstätte des CDU-Politikers und Chefarztes, das Paul-Gerhardt-Stift eingeladen.