Schulpforte/cm - Am Sonntag gegen 12 Uhr überholte ein Auto auf der B87 kurz vor dem Ortseingang Schulpforte trotz unklarer Lage und gefährdete damit den Gegenverkehr. Ein Motorradfahrer musste dem Pkw ausweichen, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Das Motorrad rutschte zudem gegen zwei weitere unbeteiligte Fahrzeuge.

Der Autofahrer verließ den Unfallort, ohne anzuhalten. Zeugen beschrieben einen braunen Honda CR-V. Am Steuer soll laut Polizeiangaben eine ältere Person mit weißen Haaren und Brille gesessen haben.