Sandersdorf - Dass ihre Kennzeichentafeln gestohlen wurden, hat eine 73-jährige Autofahrerin feststellen müssen. Die Frau stellte ihr Fahrzeug laut Polizeibericht am Samstag, 6. September, um 17 Uhr in der Sandersdorfer Schulstraße ab. Als sie sechs Stunden später zurück zu ihrem Fahrzeug kam, waren beide Kennzeichentafeln verschwunden. Bislang liegen keinerlei Hinweise zu den möglichen Dieben vor.