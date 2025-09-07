Beim Heidefest in Schweinitz wird Lara Neumann am Sonntagnachmittag zur 31. Heidekönigin gekürt. Welche drei Fragen die 23-Jährige vor der Zeremonie beantworten musste.

Die Jessenerin Lara Neumann ist frisch zur neuen Heidekönigin gekürt

Die 31. Königin der Glücksburger Heide, Lara Neumann (Mitte), erhält im Beisein vom Vereinsvorsitzenden Detlef Polzenhagen Glückwünsche für ihre einjährige Amtszeit von ihrer Vorgängerin Alexandra Fischer.

Schweinitz/MZ. - Wenn der Heimatverein „Glücksburger Heide“ alljährlich im September sein Heidefest in Schweinitz feiert, dann stellen sich vor allem zwei Fragen. Diese sind: Welche junge Frau wird die nächste Heidekönigin und mit welchem Gefährt rollt sie auf das Festgelände hinter der Gaststätte „Weintraube“.