In Magdeburg ist es am Sonntag zu einem tödlichen Angriff gekommen. Die Frau verstarb noch vor Ort.

Tötungsdelikt in Magdeburg - Frau verliert nach Angriff ihr Leben

In Magdeburg wurde eine Frau mit einem Stichwerkzeug getötet.

Magdeburg. - Am Sonntagmittag soll eine 59-jährige Frau in Magdeburg getötet worden sein. Dies teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 57-jähriger Mann gegen 12:15 Uhr auf der Lübecker Straße/Fabrikenstraße die Frau mit einem Stichwerkzeug angegriffen haben, heißt es weiter. Die Hintergründe zur Tat sind bislang noch unklar.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Frau noch vor Ort. Der Tatverdächtige wurde am Tatort von alarmierten Polizeikräften mit schweren Verletzungen vorgefunden und vorläufig festgenommen.

Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen.

Unterstützt werden sie dabei mitunter von der Tatortgruppe des LKA. Auch ein Polizeihubschrauber war temporär einsatzbeteiligt. Die Ermittlungen dauern an.