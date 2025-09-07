weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Schwerbehindertenrecht: Nach Ablehnung des Blindengeldes: Kritik aus der Politik am Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Schwerbehindertenrecht Nach Ablehnung des Blindengeldes: Kritik aus der Politik am Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Salzlandkreis-Landrat Markus Bauer und Bernburger Stadtrat Kai Mehliß äußern Unverständnis über Entscheidung. Weshalb der Fall für die Wohlsdorfer Familie Flügel nicht hoffnungslos ist.

Von Torsten Adam 07.09.2025, 16:05
Karsten Flügel kümmert sich aufopferungsvoll um seine schwerstbehinderte Schwester Kerstin, die jetzt auch noch erblindet ist.
Karsten Flügel kümmert sich aufopferungsvoll um seine schwerstbehinderte Schwester Kerstin, die jetzt auch noch erblindet ist. (Foto: privat)

Wohlsdorf/MZ. - Nachdem das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt der erblindeten Schwerstbehinderten Kerstin Flügel aus Wohlsdorf das Blindengeld verweigerte (die MZ berichtete), gibt es erste Reaktionen aus der Politik.