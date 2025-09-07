Zwei Radfahrer sind am Sonntag bei einem Unfall nahe des Sangerhäuser Ortsteils Grillenberg schwer verletzt worden. Sie waren wohl zuvor zusammengestoßen.

Offenbar miteinander kollidiert - Zwei Radfahrer bei Unfall nahe Sangerhausen schwer verletzt

Bei dem Unfall nahe Grillenberg war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Grillenberg/MZ/FRS. - In Ludwigstrauch nahe des Sangerhäuser Ortsteils Grillenberg sind am Sonntag gegen 12.30 Uhr zwei Fahrradfahrer gestürzt.

Fahrer kommen in Krankenhäuser

Vermutlich waren beide zuvor miteinander kollidiert. Zwei Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Beide Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Über das Alter der Verletzten erteilte die Polizei keine Auskunft.