Auch Rettungshubschrauber im Einsatz Offenbar miteinander kollidiert - Zwei Radfahrer bei Unfall nahe Sangerhausen schwer verletzt
Zwei Radfahrer sind am Sonntag bei einem Unfall nahe des Sangerhäuser Ortsteils Grillenberg schwer verletzt worden. Sie waren wohl zuvor zusammengestoßen.
Grillenberg/MZ/FRS. - In Ludwigstrauch nahe des Sangerhäuser Ortsteils Grillenberg sind am Sonntag gegen 12.30 Uhr zwei Fahrradfahrer gestürzt.
Fahrer kommen in Krankenhäuser
Vermutlich waren beide zuvor miteinander kollidiert. Zwei Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Beide Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Über das Alter der Verletzten erteilte die Polizei keine Auskunft.