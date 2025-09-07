weather wolkig
  4. Traktorenparade, Aussteller und Musik: So schön war das Ernte- und Stadtfest in Zahna 2025 in vielen Bildern

Das Ernte- und Stadtfest lockte am Samstag zahlreiche Besucher nach Zahna. Rund 1.500 Gäste waren das Ziel. Mit viele Helfern gelang das Fest - trotz kleiner Panne.

Von Manuela Müller 07.09.2025, 14:15
Eine Strohpresse (Fortschritt K442) aus dem Baujahr 1969 wird beim Zahnaer Ernte- und Stadtfest am Samstag vorgeführt. (Foto: Manuela Müller)

Jessen/MZ - Zahlreiche Besucherinnen und Besucher haben den Weg auf das Zahnaer Ernte- und Stadtfest gefunden. Circa 1.500 Gäste haben die Veranstalter angepeilt, „mehr schaffen wir auch nicht“, sagte Museumsmitarbeiterin Susann Kränkel-Burkert nach der beliebten Traktorenparade am Samstagmittag.