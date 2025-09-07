1955 feierten diese Hallenser ihre Einschulung in der damaligen Freiimfelder Schule. Woran sie sich 70 Jahre später beim Klassentreffen erinnern .

Schulhofstreiche und heimlich rauchen - Ehemalige feiern 70 Jahre nach ihrer Einschulung ein Wiedersehen in Halle

1955 waren sie Erstklässler: 70 Jahre später feiern die Ehemaligen ihre Einschulung mit einem Klassentreffen in der Freiimfelder Schule.

Halle (Saale)/MZ. - Aufgeregt wuseln sie über den Schulflur – wie in alten Zeiten. „Hier war der Physikraum“, ruft jemand laut durch die Gänge der Freiimfelder Schule, die heute Comenius-Schule heißt. In Grüppchen wird geschwatzt und gelacht. Dann schließt Schulleiterin Esther Offergeld einen Klassenraum auf, und im Nu haben die Ehemaligen, die sich zu einem außergewöhnlichen Klassentreffen in ihrer alten Schule versammelt haben, in den Bänken Platz genommen.