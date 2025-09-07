Seit 20 Jahren begleiten ehrenamtliche Helfer der Notfallseelsorge Dessau-Roßlau Menschen, die das Schlimmste durchmachen mussten. Ein Einblick in eine Arbeit, die vieles abverlangt.

Stütze in der bittersten Not - Wenn bei der Notfallseelsorge mitten in der Nacht das Telefon klingelt

Dany Schulze leitet das Team der Notfallseelsorge Dessau-Roßlau. Für die ehrenamtliche Tätigkeit brauche es „Empathie und etwas Lebenserfahrung“.

Dessau-Roßlau/MZ. - Wenn das Telefon klingelt – mitunter nachts um 3 Uhr – und die Leitstelle am Apparat ist, dann weiß Dany Schulze gleich: „Jemand befindet sich gerade in der schlimmsten Situation seines Lebens.“ Nachdem sie grob erfahren hat, was passiert ist und wo sie gebraucht wird, sammelt sie sich kurz. Dann macht sie sich auf den Weg.