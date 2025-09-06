„Pedo-Hunting“ in Halle Wie eine Freundesgruppe einen mutmaßlichen Pädophilen in Halle ins Gefängnis gebracht hat
Am Hauptbahnhof Halle wurde ein mutmaßlicher Pädophilerdurch eine Freundesgruppe aus Wettin-Löbejün in eine Falle gelockt. Der Fall rückt das sogenannte Pedo-Hunting in den Fokus. Das sind die Hintergründe der Aktion.
06.09.2025, 13:15
Halle (Saale) /MZ. - Inspiriert von Youtube hat eine Gruppe aus Wettin-Löbejün einen mutmaßlich pädophilen Mann in Untersuchungshaft gebracht. Florian Weyland aus Plötz gab sich dafür auf einer Chatplattform als 13-jährige Marianne aus. Schnell habe sich ein Mann gemeldet. Eine Woche später habe der Chat auf Whatsapp gewechselt und sie vereinbarten ein Treffen in Halle – angeblich zum Zelten am Hufeisensee. Ein weiterer Fall des umstrittenen „Pedo-Huntings“.