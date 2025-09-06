Am Hauptbahnhof Halle wurde ein mutmaßlicher Pädophilerdurch eine Freundesgruppe aus Wettin-Löbejün in eine Falle gelockt. Der Fall rückt das sogenannte Pedo-Hunting in den Fokus. Das sind die Hintergründe der Aktion.

Wie eine Freundesgruppe einen mutmaßlichen Pädophilen in Halle ins Gefängnis gebracht hat

Am Hauptbahnhof Halle wurde mutmaßlich ein Pädophiler von der Polizei nach der Falle einer Freundesgruppe aus Wettin-Löbejün festgenommen.

Halle (Saale) /MZ. - Inspiriert von Youtube hat eine Gruppe aus Wettin-Löbejün einen mutmaßlich pädophilen Mann in Untersuchungshaft gebracht. Florian Weyland aus Plötz gab sich dafür auf einer Chatplattform als 13-jährige Marianne aus. Schnell habe sich ein Mann gemeldet. Eine Woche später habe der Chat auf Whatsapp gewechselt und sie vereinbarten ein Treffen in Halle – angeblich zum Zelten am Hufeisensee. Ein weiterer Fall des umstrittenen „Pedo-Huntings“.