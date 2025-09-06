Das traditionelle Rennen in der Innenstadt lockte am Freitagnachmittag wieder viele Teilnehmer an. Wer diesmal auf dem Zielstrich die Nase vorn hatte.

Mehr Läufer als Radfahrer auf der steilen Wilhelmstraße in Bernburg

Lutz Ilmler (links) und Manfred Schmidt haben bei der 18. Auflage des Bernburger Bergzeitfahrens den 257 Meter langen Anstieg in der Wilhelmstraße in Angriff genommen.

Bernburg/MZ. - Barfuß wie Abebe Bikila 1960 in Rom in seinem ersten von zwei goldenen Marathon-Läufen bei den Olympischen Spielen lief die kleine Ina Richter am Freitagnachmittag bei der 18. Auflage des Bernburger Bergzeitfahrens, in das seit einigen Jahren auch der Lauf integriert ist, die Wilhelmstraße hinauf. „Ich hatte nicht das richtige Schuhwerk dabei, wollte aber trotzdem mitmachen“, erzählte die zehnjährige Bernburgerin nach dem Zieleinlauf und hatte dabei ihre Flip-Flops in der Hand.