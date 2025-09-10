Am Mittwochmittag kam es auf der B80 in Halle zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Sicherungsfahrzeug.

Halle (Saale)/MZ/MV - Auf der B80 in Fahrtrichtung Halle hat sich am Dienstag gegen 12.00 Uhr kurz nach der Abfahrt Zscherben und Nietleben ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Transporter kollidierte dabei mit einem Sicherungsfahrzeug, das Mäharbeiten abgesichert hatte.

Der Transporter krachte in ein Sicherungsfahrzeug welches Mäharbeiten abgesichert hatte. Verletzte gab es nicht. (Foto: Marvin Matzulla)

Bei dem Aufprall wurde eine Person leicht verletzt. Aus dem beschädigten Transporter liefen geringe Mengen Betriebsstoffe aus. Die Fahrbahn in Richtung Halle war für mehr als eine Stunde voll gesperrt.

Da der Transporter mit frischen Lebensmitteln beladen war, mussten diese vor Ort in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Abfahrt Zscherben / Nietleben ab. Beide Fahrzeugen wurde erheblich beschädigt.