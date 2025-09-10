Bis 1976 stand er in der dänischen Krimi-Komödie um die legendäre Olsenbande als Børge vor der Kamera. Seit fast 30 Jahren tourt Musiker Jes Holtsø nun zusammen mit Pianist Morten Wittrock durch Europa. Wer ihn beim Konzert in Halle noch begleitet hat.

Jes Holtsø, bekannt als Børge von der Olsenbande, tourt seit knapp 30 Jahren als Musiker durch Europa. Für das Schaufensterkonzert im Musikladen Polyhymnia hat er mal wieder Station in Halle gemacht - und das Publikum begeistert.

Halle (Saale)/MZ. - „Mächtig gewaltig!“ Anders kann man den Auftritt von Jes Holtsø im halleschen Musikladen Polyhymnia nicht kommentieren. Beim jüngsten Schaufensterkonzert in Halles einzigem, inhabergeführten Musikgeschäft sorgt der 67-Jährige, der einem Millionenpublikum aus der dänischen TV-Krimi-Komödie um die legendäre Olsenbande als Børge bekannt ist, für stürmischen Applaus und mehrere Zugaben.