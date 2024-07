Was geht in Sachsen-Anhalt

mit dem Essen bei Kleinkindern ist das so eine Sache. Die Anfangsjahre waren nicht schlecht, mein Sohn probierte viel aus, auch wenn er dann das meiste nicht so mochte. Es gab Zeiten, da aß er Gemüse allerlei Art, Mahlzeiten, bei denen auch Zutaten vermischt werden durften, Gerichte mit Soße.

Tja, das ist gefühlt lange her. Seit längerem darf auf Nudeln auf keinen Fall Soße, höchstens Käse. Gemüse ist oft nur Deko. Ja, ein bisschen Brokkoli geht, auch Blumenkohl, aber das wars dann oft. Immerhin gehen Gurke und Tomaten, die dann aber in rauen Mengen.

Witzig sind die Begründungen: Möhren isst er ja auch nicht. Warum? „Ich mag nicht, wenn die so längs geschnitten sind.“ Aha. Dabei gab es auch die runde Variante. Kartoffelbrei darf nicht vermischt werden mit Schnitzel, Reis nicht mit Klopsen. Warum? „Ich will das nacheinander essen.“ Aha. Schmeckt doch aber auch vermischt.

Zum Geburtstag gab es einen Haufen Geschenke und sehr viel Süßigkeiten aus einer Pinata. Aber die Lollis, die wollte er dann mir andrehen. Isst er nicht, sagt er. Warum? „Weil mir das zu lange dauert.“

Ich bin Lisa Garn und habe einen Sohn. Er ist fünf Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugstipps und ein Gewinnspiel. Dieses Mal verlosen wir 2x das Buch "Die Babysitterfibel: Alles, was Eltern & Babysitter wissen müssen". Also los geht's:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Küssen verboten? Zur Begrüßung, zum Abschied oder als Danke für ein Geschenk erwarten Verwandte oft einen Schmatzer von den lieben Kleinen. Doch was ist, wenn das Kind diesen Liebesbeweis gar nicht mag? Ein Nein muss erlaubt sein.

Guck mal, wer da spricht: Mit ein bis zwei Jahren fangen Kinder an zu reden – manche früher, andere später. Und kleine Kinder verstehen dann schon mehr, als Eltern denken.

Bestes Badewetter? Blöde Blasenentzündung! Ständiger Harndrang und Brennen beim Wasserlassen - das sind typische Symptome. Nach einem Badetag ist die Gefahr besonders groß. Warum auch Kinder sich nach dem Baden zügig umziehen sollten.

Oh nein! Sonnenbrand: Auch wenn wir aufpassen, manchmal verbrennen wir uns doch. Es gibt viele Hausmittel, die bei Sonnenbrand Linderung verschaffen. Zum Beispiel Quark.

Achtung, Hitze! Vertieft ins Spiel können Kinder das Trinken schon mal vergessen. Oft eine Eltern-Sorge: Bekommt ihr Kleinkind genug Flüssigkeit? Wie viel sollte mein Kleinkind am Tag trinken?

Riesige WhatsApp-Gruppen: Pornos, Hass und Hetze: Was Kinder auf ihrem Smartphone sehen, bleibt Erwachsenen meist verborgen. Ein gefährlicher Trend zeigt, warum Eltern jetzt umso genauer hinschauen sollten und wo in Whatsapp-Gruppen Gefahr für Kids lauert.

Kritik an Lehrerin hält an: Der Rassismus-Vorwurf gegen eine Lehrkraft am Giebichenstein-Gymnasium in Halle erhärtet sich. Nun äußern sich auch andere Eltern - und auch eine Lehrerin.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Amalia (4) auf die Frage, wie alt sie ist:

„Ich bin vier, eigentlich halb vier.“ Amalia (4)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Was geht in Mitteldeutschland in den Sommerferien? Workshops und Touren laden in den großen Ferien zum Ausprobieren und Hingucken ein. Hier kommen Tipps für Sachsen-Anhalt und Umgebung.

Ob Parkeisenbahn, Bauhaus-Museum oder Tierpark: In den Sommerferien locken in Sachsen-Anhalt viele tolle Angebote für Ferienkinder. Manche Veranstalter bieten sogar freien Eintritt.

Mansfelder Bergwerksbahn beteiligt sich an der Aktion „Dein VIP-Museumspass“

Schokoladiger Familientag bei Halloren in Halle

Die Halloren Schokoladenfabrik richtet am Samstag, 13. Juli, ein Familienfest aus. Neben den Attraktionen der Halloren Erlebniswelt können sich Kinder ab 10 Uhr in der Delitzscher Straße auf einer Hüpfburg austoben. Außerdem sind Kinderschminken, Glücksrad, Torwandschießen sowie andere Spiele angekündigt. Neben leckerer Schokolade soll es zudem Speisen vom Grill geben.

Bei Halloren in Halle sind die handgefertigten Pralinen besonders beliebt. (Foto: dpa)

Planschen in Osterburg: Das Biesebad im Landkreis: Stendal begeht sein zehnjähriges Jubiläum. Was zum Sommerfest des Biesebads am 13. Juli geplant ist.

Ab ins kühle Nass: Das sind die Freibäder im Burgenlandkreis. Welche für die ganze Familie geeignet sind.

Ferienprogramm im Freizeitpark: Zauberhafter Erfolg im Abenteuer-Reich! Der BELANTIS Freizeitpark verlängert das Festival der Magie mit tollen Zauberkünstlern.

Buntes Treiben in Halle: Am Donnerstag hat der Sommer-Jahrmarkt in der halleschen Altstadt eröffnet. Bis zum 22. Juli können Kleine und Große täglich ab 12 Uhr Fahrgeschäfte wie die XXL-Krake, eine Familienachterbahn oder Piratenschaukel nutzen.

Sommervergnügen in Halle: Wo kann man in der Saalestadt Baden gehen? Alles über Eintritt, Öffnungszeiten und Attraktionen. Das sind die Bademöglichkeiten in Halle.

Tierpark in Köthen wird 140 Jahre alt: Am 10. August wird das gebührend gefeiert. Wer mit einem Besuch nicht so lange warten will, kann sich freuen - der Tierpark Köthen hat neue Stars: Riesenkaninchen. Warum die Super-Mümmler aber noch nicht gestreichelt werden dürfen.

Frank Krüger kennt sich gut aus im Maislabyrinth in Petersberg. (Foto: Luisa König)

Verirren erwünscht: Das Maislabyrinth in Petersberg im Saalekreis ist immer einen Besuch wert. Was auf die Besucher wartet und wohin das gesammelte Geld geht.

„Himmelsscheibenwochen“ in der Arche Nebra

Das Sommerferienprogramm „Himmelsscheibenwochen“ des Besucherzentrums Arche Nebra am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra geht zu Ende. Alle Sternsucher sind noch einmal am 12. Juli 2024 eingeladen, sich mit Sternbildern und Tierkreiszeichen zu beschäftigen.

Alle Angebote sind für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 03 44 61/25 52 13 oder per E-Mail unter [email protected]

Tipp: Während der „Himmelsscheibenwochen“ haben Mädchen und Jungen bis 16 Jahren freien Eintritt in die Arche Nebra. Sie können die Dauerpräsentation, die Planetariumsshow und die aktuelle Sonderschau „Die Himmelsscheibe von Nebra – eine virtuelle Reise“ in Form der Virtual-Reality-Experience erleben.

Deutschlands größte aufblasbare Reifenrutsche

Wenn die Sonne sich mal wieder blicken lässt, lohnt sich für Familien ein Ausflug nach Landsberg im Saalekreis. Dort gibt es seit vergangenem Jahr einen Wasserpark mit – laut Veranstalter – Deutschlands größter aufblasbarer Reifenrutsche. Zwölf Meter hoch und 36 Meter lang, das dürfte richtig Gaudi machen. Die Rutsche ist zweifellos das Herzstück des Parks. Daneben gibt es aber auch diverse Hüpfburgen mit kleineren Rutschen, Wasserbecken, einen Sprungturm sowie eine Minigolfanlage.

Geöffnet ist Do bis So, www.freizeitpark-landsberg.de

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß - kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Schulferien in Mansfeld-Südharz: Was kann man unternehmen, welche Angebote gibt es in der Region? Die MZ hat allerhand zusammengetragen – auch für den kleinen Geldbeutel.

Dinos zum Anfassen in Halle: Eine Familie aus der Nähe von Schwerin lässt mit moderner Technik T-Rex und Co. zum Leben erwachen. Bis zum 4. August ist die Saurier-Show mit 50 Urzeit-Riesen in Halle zu sehen.

Magische Ferienwerkstatt lädt ein

Magische Momente entstehen im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle in der Ferienwerkstatt, die im Rahmen der Sonderausstellung angeboten wird. In den Ferienwochen Sachsen-Anhalts finden jeweils dienstags bis freitags Programme mit wechselnden Themen statt. Bis Freitag, 12. Juli 2024 geht es um „Magische Helfer“, und es werden Amulette und Talismane gebastelt. Vom 16. bis zum 19. Juli 2024 heißt es „Orakel und Wahrsagerei – Auf in eine frohe Zukunft!“. Eine Anmeldung ist erforderlich. www.magie-ausstellung.de

Stacheliger Mitbewohner: Im Tierpark in Petersberg im Saalekreis ist ein neuer Baumstachler eingezogen. Der Tierparkleiter Phillip Rose erzählt, was das Tier so besonders macht und warum es zu seinen Lieblingstieren zählt.

Dieses Spiel nennt sich Spikeball. (Foto: Jessica Quick)

Kendama, Spikeball, Kubb: Wer über die Peißnitz in Halle schlendert, kommt ganz sicher ins Staunen. Überall wird irgendwas gespielt. Aber was eigentlich? Wer kennt Kendama, Spikeball oder Kubb? Auch Calisthenics gilt als Trendsport. Die Redaktion hat sich das alles mal erklären lassen...

Karls Erlebnis-Dörfer: Das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Sachsen) ist eines von sechs in Deutschland. Die Erdbeerhöfe haben ab sofort länger geöffnet. Allerdings gelten die neuen Öffnungszeiten nicht für alle Fahrgeschäfte, Imbisse und Shops. Zudem wird am 19. Juli in Döbeln eine neue Attraktion eröffnet. Was die Besucher erwartet und wie viel der Eintritt kostet.

Offene Werkstatt in der KinderDomBauhütte

Die KinderDomBauhütte Naumburg bietet am Samstag, 13. Juli, wieder eine „Offene Werkstatt“ an. Von 9.45 bis 17.15 Uhr können Kinder kreativ werden, während die Eltern den Dom erkunden. Die Mädchen und Jungen fertigen Papierarbeiten und Collagen an, können drucken, mit Stoff arbeiten oder Papier schöpfen. Auch Erwachsene sind eingeladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Werkstatt ist jeden zweiten Samstag geöffnet. Der nächste Termin ist am 27. Juli 2024.

www.naumburger-dom.de

Ferienaktionen in der KinderDomBauhütte

Die KinderDomBauhütte Naumburg lädt in den sachsen-anhaltischen Sommerferien zu verschiedenen Aktionen ein. Die Kinder tauchen dabei in das faszinierende Schaffen der Bauhütten des 13. Jahrhunderts ein. Sie erkunden zunächst Kunstwerke aus fast 1.000 Jahren und schlüpfen dann selbst in die Rollen von Handwerkerinnen und Handwerker. Für alle Aktionen ist eine Anmeldung beim Besucherservice erforderlich.

Die nächsten Aktionen (jeweils 10 bis 12 Uhr):

Mittwoch, 17. Juli, 2024: „Entdeckertour auf der Domfreiheit“, Schnitzeljagd auf dem Gelände um den Dom herum

Domführung für Kinder

Wie wurde vor fast 1.000 Jahren der imposante Naumburger Dom gebaut? Wer war der Naumburger Meister? Warum sind seine Stifterfiguren so berühmt? Und wieso sitzen zwei Affen im Ostchor und spielen Schach? An jedem Donnerstag in den sachsen-anhaltischen Schulferien werden diese und weitere Fragen um 10 und um 14 Uhr bei Kinderführungen geklärt. Parallel zu dieser öffentlichen Führung für Mädchen und Jungen wird eine Domführung für Erwachsene angeboten.

Eine Anmeldung über den Besucherservice wird empfohlen. www.naumburger-dom.de/veranstaltungen

Hochschule Harz lädt zur Sommerschule ein

Wie werden aus eigenen Zeichnungen Videoclips? Wie programmiert man Lego-Roboter oder steuert Modellrennwagen mit Sensoren? Schüler können sich jetzt anmelden und all das Ende Juli bei der Sommerschule des Fachbereichs Automatisierung und Informatik herausfinden. Der Fachbereich lädt Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse vom 29. bis 31. Juli 2024 zur Sommerschule ein und bietet ihnen vier Projekte an, die auch zu den Inhalten des regulären Studienangebots gehören.



Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, in der Jugendherberge Wernigerode zu übernachten, die Kosten dafür sowie alle weiteren Kosten der Sommerschule werden übernommen.

Datum: 29. bis 31. Juli, Anmeldungen sind bis zum 19. Juli hier möglich, Hochschule Harz

Aktionen für Kinder im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss in Köthen keine Langeweile aufkommen. Museumspädagogin Uta Guse hält im Schloss Köthen bei sechs Terminen bis zum 30. Juli spannende Themen für Kinder bereit. Auf dem Programm stehen an den Dienstagen in den Sommerferien um 14 Uhr im Marstall verschiedene Ferienangebote. Alte Drucktechnik lernen die Kinder schließlich am 23. Juli kennen und erfahren auch, warum man rückwärts schreibt, damit nach dem Drucken kein Durcheinander herrscht.



Anmelden kann man sich für die jeweiligen Termine unter [email protected].

Datum: immer dienstags, 14 Uhr, Marstall Schloss Köthen

Grillabende für werdende Väter

Die Fragen, Wünsche und Sorgen werdender Väter stehen im Fokus eines neuen Informationsangebots der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin der Universitätsmedizin Halle. Bei einem gemeinsamen Grillabend im Restaurant „Waldkater“ in Halle in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Halle können künftige Papas ihre Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im lockeren Gespräch „unter Männern“ mit den Ärzten der Geburtshilfe klären. Im Anschluss findet eine Besichtigung des Kreißsaals statt.

Datum: Die nächsten Treffen finden am 27. August, 22. Oktober und

17. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. Die Teilnahme selbst sowie Bratwurst und alkoholfreie Getränke im Restaurant „Waldkater“ sind kostenfrei. Anmeldung mit dem Wunschtermin und Kontaktdaten ist unter [email protected] notwendig.

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr, 9 Euro, erm. 5, weitere Infos unter www.elbauenpark.de

Mitmachangebot: „Medienrevolution Buchdruck“

Die LutherMuseen laden Kinder und Jugendliche in den sachsen-anhaltischen Sommerferien in Wittenberg zu verschiedenen Mitmachangeboten ein. So kann der Nachwuchs am Donnerstag, 18. Juli 2024, von 10 bis 11.30 Uhr den Buchdruck entdecken. Im Ferienkurs probieren sich die Teilnehmenden in der Kunst des Druckens aus.

Die Anmeldung und Buchung sollten bis spätestens zwei Tage vor den Kursen erfolgen – per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 0 34 91/42 03-137. Weitere Ferienprogramme unter: https://www.luthermuseen.de/besuchen-erleben/kalender

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Die Babysitterfibel: Alles, was Eltern & Babysitter wissen müssen."

Ein Babysitter von heute ist Eltern- und Problemversteher, Tröster, Beschützer, Abholer und Bringer, Stadterklärer, Geschichtenerfinder und Sandmännchen. Wie wird man das aber? Was ist der Unterschied zwischen einer Nanny und einem Babysitter? Wie sollte die Bewerbung aussehen? Was muss man immer mit den Eltern besprechen? Was ist mit der Sicherheit, auch der eigenen? Ist privat wirklich privat? Wie verhält man sich in Notfällen? Und im Ausland?

Gespickt mit persönlichen Geschichten, Checklisten, Tipps und No-Gos gibt dieser Ratgeber Antworten. Er ist nicht nur für die interessant, die mit diesem Job liebäugeln, sondern für alle sorgenden Mamas und Papas bis hin zu Großeltern, die »up to date« sein möchten.

Die Babysitterfibel: Alles, was Eltern & Babysitter wissen müssen - von Arbeitszeit über No-Gos bis Versicherungen. (Foto: Verlag)

Barbara Sommerer: "Die Babysitterfibel: Alles, was Eltern & Babysitter wissen müssen - von Arbeitszeit über No-Gos bis Versicherungen", 112 Seiten | Broschur | Format: 11,5 x 19,5 cm ISBN 978-3-95799-037-2

Wir verlosen das Buch. Möchten Sie gewinnen? Dann schreiben Sie bis zum 17. Juli eine

E-Mail mit dem Betreff „Babysitterfibel“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen weiterhin eine gute Ferienzeit,

entspannte Grüße aus der Eltern-Ecke.