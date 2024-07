Belantis Freizeitpark lockt in den Ferien mit Zauber-Shows

Leipzig. Gute Nachrichten für alle Zauberfreunde: Das Belantis Abenteuerreich, der Freizeitpark in Zwenkau bei Leipzig, verlängert sein „Festival der Magie“ um eine weitere Woche bis zum 20. Juli 2024. Das heißt für Gäste: Noch mehr Tage voller Magie und zwei neue Shows inmitten des regulären Park-Betriebs.

Zusätzlich zu den Attraktionen und dem Standard-Showprogramm können sich Gäste eine weitere Woche über acht zauberhafte Shows pro Tag im Belantis anschauen. Jeder Showact tritt mehrmals täglich in der Erlebniswelt des Abenteuerreichs auf und wird auch in den zusätzlichen Tagen das Publikum in seinen Bann ziehen.

„Wir freuen uns, dass das Festival so gut angenommen wird. Es ist uns eine Ehre, unseren Gästen diese zauberhaften Darbietungen für eine längere Zeit bieten zu dürfen“, sagt Bazil El Atassi, Geschäftsführer des Belantis.

Besucher sind begeistert

Die Begeisterung kleiner und großer Besucher des Belantis Freizeitparks spricht für sich. So beschreibt Annette Richter ihren Eindruch des Festivals der Magie mit den Worten: „Die Magier sind super. Absolut lohnenswert. Sie verzaubern dich auf hohem Niveau.“

Und Lisa Kirmße, die mit ihrem 4-jährigen Sohn Artur bereits drei Mal während des Festivals der Magie im Park war, sagt: „Wir haben einen Saisonpass und kommen daher sowieso öfter in den Park, jetzt wo es die Zaubershows gibt, möchte Artur am liebsten täglich kommen.“

Besonders geschätzt wird die Interaktion der Kids mit den Magiern. Eine Mutter berichtet: „Meine Kleine war heute ein richtiger Magic Star.“

Neue Zauberkünstler im Belantis

Seit einigen Wochen begegnen Besucher im Belantis Freizeitpark verschiedenen Zauberkünstlern, die sie mit ihren beeindruckenden Illusionen in eine geheimnisvolle Welt entführen. Neu im Programm sind zwei herausragende Künstler: Jessica Guloomal und Flash Gonzalez.

Erstere ist eine kanarische Illusionistin mit umfangreicher Erfahrung in der Welt der Magie. Sie widmet sich dieser Kunst seit mehr als 20 Jahren und ist als eine der wenigen Frauen anerkannt, die diesen Beruf in Europa ausüben. Jessica Guloomal präsentiert eine einzigartige Art der Zauberei, bei der Musik, Tanz und Weiblichkeit. Ihre prämierten Shows haben die Sichtweise dieser traditionell männlichen Kunst revolutioniert.

Flash Gonzalez ist ein chilenischer Künstler, der Magie mit dem Zirkus verbindet und so mitreißende Situationskomik schafft. Seine verrückten und magischen Abenteuer ließen ihn um die halbe Welt reisen und überall Freude, aber auch Chaos stiften. Sein Programm wurde unter anderem beim Karnevalsfestival Sztukmistrzów im polnischen Lublin und beim St. Wendel's Magic Contest prämiert.

Zauberhafte Snacks und Leckerbissen

Auch kulinarisch bleibt es magisch! Die beliebten zauberhaften Leckereien wie der einzigartige Magic Burger oder die süße Magic Waffel sind weiterhin nur während des Festivals erhältlich und versprechen ein besonderes Geschmackserlebnis.

Noch bis zum 20. Juli können sich große und kleine Besucher draußen unter freiem Himmel oder drinnen bei Regen durch das Festival der Magie verzaubern lassen.