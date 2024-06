Workshops und Touren laden in den großen Ferien zum Ausprobieren und Hingucken ein. Hier kommen Tipps für Sachsen-Anhalt und Umgebung.

Mit Video: Was geht in Mitteldeutschland in den Sommerferien?

Aktionen und Programme in den Ferien

Maskottchen Wobi-Spatz feiert in den Ferien mit: Zum zehnjährigen Jubiläum lädt das Wobau-Hüpfparadies in den Elbauenpark Magdeburg.

Halle (Saale)/MZ. - Die Seele baumeln lassen, draußen sein und Spaß haben: In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 24. Juni bis 3. August viel zu entdecken. An diesem Wochenende lohnt sich zum Beispiel eine Besteigung des Kalimandscharo bei Zielitz (Landkreis Börde).

Auch die LutherMuseen locken mit zahlreichen Ferien-Angeboten – und im Elbauenpark Magdeburg ist derzeit ein XXL-Hindernisparcours aufgebaut. Hier kommen Ideen für die großen Ferien:

Video: Zum Start in die Sommerferien haben wir Menschen in Halle gefragt, wie sie ihren Urlaub verbringen. (Bericht: Leander Lutz, Anna Lena Giesert)

Für Schlumpf-Freunde: Blaue Sammlung in Oschatz

„Willkommen in der Schlumpfwelt“ – so lautet das Motto der neuen Sonderausstellung, die im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum in Sachsen zu sehen ist. Dort teilt Stephanie Steiner ihre besondere Sammelleidenschaft mit allen Fans der Schlümpfe.

Ob als Spielzeug, Ü-Ei-Figur oder Plüschtier – in der Sonderschau gibt es für jeden etwas zu entdecken. Insgesamt zählen um die 5.000 Stücke zur Sammlung, davon über 1.000 Schleich-Figuren.

Auf zur Schatzsuche mit der Mansfelder Bergwerksbahn

Schon einmal vormerken: Am 3. August geht es mit der ältesten, betriebsfähigen Schmalspurbahn Deutschlands auf große Schatzsuche. Die Mansfelder Bergwerksbahn startet am besagten Tag um 14.45 Uhr in Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Groß und Klein sind herzlich dazu eingeladen, sich zu verkleiden. Denn als Abenteurer, Forscher oder Bahn-Pirat lässt sich der Schatz mit Sicherheit am besten finden.

Hinter die Kulissen schauen am Flughafen Halle-Leipzig

Vom Check-in über die Personenkontrolle bis hin zur Feuerwache: Auf dem Flughafengelände Halle-Leipzig ist Betrieb. Für Gäste, die nicht fliegen aber einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen, werden verschiedene Rundgänge für Gruppen angeboten.

Anmelden kann man sich etwa für eine zweistündige Jugend-Tour. Junge Heranwachsende erfahren bei der Führung einiges über die Luftfahrtgeschichte der Region – und sind live mit dabei, wenn eine Riesenmaschine flugfertig gemacht wird.

Mit Spraydose und Marker im Kunsthaus Salzwedel

Beim viertägigen Street-Art-Workshop im Kunsthaus Salzwedel (Altmarkkreis) tauchen Jugendliche ab zwölf Jahren in die Welt der urbanen Kunst ein. Begleitet von zwei Profis, erlernen die jungen Künstler den verantwortungsvollen Umgang mit Spraydosen, Marker, Pinsel und Cutter.

Nach einer Einführung in die verschiedenen Techniken, geht es an die praktische Umsetzung: die eigenen und gemeinsamen Kunstwerke. Gesprayt wird übrigens mit Erlaubnis der Hansestadt Salzwedel auf einer öffentlichen Fläche. Der Workshop findet vom 1. bis 7. Juli, von 10 bis 16 Uhr statt.

Wobau ruft zum Hüpfspaß im Magdeburger Elbauenpark

Hüpfburgen, Trampoline, Kletterberge: Seit zehn Jahren lockt die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Magdeburger Kinder, Eltern und Großeltern in den Elbauenpark Magdeburg zum Hüpfen und Toben in den Sommerferien.

Zum Jubiläum hat sich die Wobau nun etwas Besonderes einfallen lassen: Neben den mehr als 30 Attraktionen, können die Gäste den XXL-Gigaparcours erleben. Der Wobau-Ferienspaß, samt größtem Hindernisparcours Ostdeutschlands, ist täglich bis zum 21. Juli von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Theater auf dem Kalimandscharo bei Zielitz

Eine Märchenkomödie nach den Gebrüdern Grimm – allein das klingt wunderbar. Doch um das Stück „Der gestiefelte Kater“ am 22. und 23. Juni (jeweils von 10.30 bis 11.45 Uhr) sehen zu können, muss erst der Kalimandscharo erklommen werden.

Die Spielstätte der 24. Kalimandscharo-Festspiele ist nämlich auf dem weißen Salzberg (Halde 1) bei Zielitz gelegen. Festes Schuhwerk sowie wettergerechte Kleidung sind anzuraten. Noch gut zu wissen: Der Aufstieg zum Berg dauert etwa 20 bis 30 Minuten.

Spiele entwickeln und Codes knacken in den LutherMuseen

Die Luther-Städte Eisleben, Mansfeld und Wittenberg bringen an den fünf Standorten der LutherMuseen ein vielfältiges Ferienprogramm auf die Beine: In der Sommerwerkstatt in Luthers Elternhaus (Mansfeld) können Kinder ab fünf Jahren vom 24. Juni bis 5. Juli ihre eigenen kleinen Specksteine gestalten: vom Entwurf bis zum Kunstwerk.

Im Augusteum (Wittenberg) erfahren Kinder und Jugendliche in einem 90-minütigen Workshop (am 2./23. Juli), wie man geheime Botschaften entschlüsselt – und sie können dabei auch ihre eigene Geheimschrift entwickeln. Vom 31. Juli bis 1. August werden in Eisleben alte Spiele neu entdeckt und sich die Fragen gestellt: Was macht ein Spiel zu einem guten Spiel? Und wie lässt sich ein Brettspiel digitalisieren? Neben diesen, werden noch mehr Workshops angeboten, wie „Mittelalterliche Kinderspiele“ oder „Medienrevolution Buchdruck“.