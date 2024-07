Benndorf/MZ. - Die Mansfelder Bergwerksbahn wagt eine Premiere. Sie nimmt zum ersten Mal an der Aktion „Dein VIP-Museumspass“ des Vereins Erlebniswelt Museen teil. „Kinder unter 18 Jahren können mit diesem Pass während der Sommerferien viele Museen kostenlos besuchen“, teilt Pressesprecher Marco Zeddel von der Mansfelder Bergwerksbahn mit.

›› Anmeldung für den Regelzug und weitere Informationen zum Fotowettbewerb unter [email protected], Telefon 034772 27640 (Montag bis Freitag 7 bis 14 Uhr)›› Weitere Informationen zur Aktion „Dein VIP-Museumspass“ unter www.erlebniswelt-museen.de, Telefon unter 0176 / 10 24 69 37

Sonder- und Themenfahrten von Aktion ausgeschlossen

Bei einer kostenfreien Fahrt mit dem Regelzug der Bergwerksbahn hätten sie Gelegenheit, das Mansfelder Land mit seiner durch 800 Jahre Bergbau geprägten Kulturlandschaft zu erkunden. Der Museumspass kann bei der Bergwerk am 6. Juli, am 13. Juli, am 20. Juli und am 27. Juli genutzt werden.

Abfahrt sei jeweils um 14.45 Uhr in Benndorf, so Zeddel. Er verweist darauf, dass der Museumspass nur für diese Regelzüge gelte. Sonder- und Themenfahrten seien von der Aktion ausgeschlossen.

Der Besitz des Museumspasses berechtigt auch, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür müssen sich die jungen Leute ihren Besuch mit einem Stempel quittieren lassen. Zeddel: „Wer fünf oder mehr Stempel sammelt, nimmt an der großen Preisverlosung teil.“

Fotowettbewerb der Mansfelder Bergwerksbahn

„Den Stempel der Bergwerksbahn für den Museumspass zu holen, wäre auch gleich eine gute Gelegenheit, an unserem aktuellen Fotowettbewerb teilzunehmen“, betont Margarita Andres, verantwortlich für Tourismus und Marketing der Bergwerksbahn.

Das Thema des Fotowettbewerbes laute „Die Mansfelder Bergwerksbahn in meiner Hand: Persönliche Geschichten durch Gegenstände erzählt“. Wer mitmachen möchte, sendet selbst gemachte Fotos ein, „auf dem der persönliche Gegenstand kreativ in die Szene der Bergwerksbahn gesetzt wurde“.

Kinder könnten zum Beispiel ihr Lieblingsspielzeug und Erwachsene historische Requisiten oder Erinnerungsstücke verwenden. Andres: „Die Teilnahme lohnt sich. Auf die Gewinner warten Sachpreise im Wert von in Summe 1.000 Euro.“

Die Museumspässe wurden traditionell zur Zeugnisausgabe an alle Schüler im Landkreis verteilt. Sie sind auch bei den teilnehmenden Museen wie der Bergwerksbahn erhältlich.