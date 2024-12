Was geht in Sachsen-Anhalt?

das kenn ich doch, das Bild. Enkel mit ramponierter Nase und einer Art Tropfschutz darunter. Nein, schreibt die Enkelmutter auf Nachfrage, kein altes Bild. Leider! Geübt im Umgang mit pubertären Nasen-Malheuren, war sie schnurstracks mit dem 1,82 Meter-Kind zur Notaufnahme geeilt. Das biss mannhaft die Zähne zusammen. Ja, Mama, tut weh.

Nase gebrochen? Müssen wir beobachten, sagt der Arzt. Wie ist es denn dieses Mal passiert, will ich besorgt wissen. Dieses Mal! Beim letzten Mal war es ein Schläger, der urplötzlich zulangte, warum auch immer. Dieses Mal? „Rangelei unter Freunden“. Der Versuch, dem Kind Einzelheiten zu entlocken, misslingt Eltern und Großeltern. Rangelei eben, Opa! Aus Versehen, Mann.

Kann passieren, klar. Gehört bei Jungs zum Großwerden. Aber für solche Lebensweisheiten hat er kein Ohr. Es tut weh. Und: Muss ich wieder unters Messer, Nase richten? Alle Betroffenen können bald aufatmen: Nase heil. Zurück bleibt ein verunsicherter Opa. Ich bin schon 71 Jahre lang mit heiler Nase durchs Leben gekommen. War ich etwa ein jugendlicher Feigling? Wie peinlich!

Ich bin Hans-Ulrich Köhler und habe einen Enkel, 16 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Dieses Mal verlosen wir 3 x 2 Filmtickets für "Bernard Bär – Mission Mars", der ab dem 2. Januar 2025 in unseren Kinos startet. Auf geht's!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Handy-Verbot an Schulen: Kein WhatsApp, kein TikTok, keine Selfies: Was an vielen Schulen bereits etabliert ist, ist nun auch für das Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ in Halle im Gespräch – ein Handyverbot an der Schule. Was Eltern, Lehrer und der Direktor sagen.

Jugendämter vor dem Kollaps: In den Jugendämtern in Sachsen-Anhalt ist das Personal überlastet. Für die Fälle bleibt in den Behörden oft weniger Zeit – damit spitzen sich Krisen in Familien zu. Experten sehen Gefahren für Kinder.

Immer weniger Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt sind gegen HPV geimpft. Foto: Stefan Puchner/dpa

HPV-Impfung: Die Impfquoten gegen das humane Papillomavirus (HPV) bei Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt sinken seit einigen Jahren. Ein aktueller Barmer-Bericht warnt vor den Folgen.

Familienrecht und Vorsorge für Eltern und Kinder: Wer für wen Unterhalt zahlen muss, haben Fachanwältinnen für Familienrecht in unserem Forum erklärt.

Erste Hilfe bei Kindern: Der pure Horror für Eltern: Das Kind ist bewusstlos, atmet nicht mehr - Kreislaufstillstand. Nun ist Erste Hilfe gefragt. Bei der Wiederbelebung von Kindern gibt es aber eine Besonderheit.

Weihnachts-Shopping bei Amazon, Temu und Shein: Produkte wie Spielwaren kann man auf den Online-Plattformen günstig erwerben. Doch Experten warnen: Es gibt einige Dinge, auf die Eltern beim Spielzeugkauf im Internet achten sollten.

Kein Frust unterm Weihnachtsbaum: „Zu Weihnachten wünsche ich mir ...“ - bei wem dieser Satz seines Kindes Stress auslöst, sollte weiterlesen. Und nicht um jeden Preis alle Wünsche erfüllen.

Auch die Halloren Schokoladenfabrik in Halle springt auf den TikTok-Hype zu Dubai-Schokolade auf und prodziert unter anderem Dubai Pralinen Foto: IMAGO / Eibner

Schoko-Trend Dubai-Schokolade: Mit goldverzierten Tafeln und exotischen Zutaten wie Pistaziencreme erobert sie die Herzen der Schokoladenliebhaber. Hier gibt es in Sachsen-Anhalt die Kult-Süßigkeit.

Spannende Brettspiele: In der kalten Jahreszeit sind Brettspiele besonders beliebt. Welche aktuellen Spieltitel eignen sich besonders als Geschenk für das Weihnachtsfest?



Und hier noch Lese-Tipps für Kinder: Bücher gehören noch immer zu den beliebtesten Geschenken zum Fest. Wir stellen fünf Bücher vor, in denen sich alles um Weihnachten dreht.

Helios-Klinik schließt Kinderstation: Die Helios-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Burg ist schon bald Geschichte. Ein harter Schritt, der sich seit einem Jahr anbahnte - was das jetzt für Eltern bedeutet.

Jugendarbeit und Gewaltprävention: Das Anti-Gewalt-Zentrum (AGZ) mit Sitz in der Stadt Oberharz am Brocken hilft und unterstützt seit 20 Jahren Menschen auf verschiedene Weise, um ein gewaltfreies Miteinander zu schaffen.

Schulförderverein: Was die „Möglichmacher“ an einem Weißenfelser Gymnasium im Burgenlandkreis geschafft haben - eine Idee auch für andere. Doch worauf sollten Mitglieder achten?

Kostenfrei in die Schule: Alle Schüler der Klassen 5 bis 10 im Saalekreis sollen kostenlos ein Deutschlandticket erhalten. So hat es der Kreistag beschlossen. Doch noch gibt es Unklarheiten, ob es wirklich so kommt.

Drohende Schulschließung: Mücheln im Saalekreis bangt um das Freie Gymnasium in der Stadt. Dagegen läuft eine Unterschriftenaktion. Der Stadtrat appelliert an die Ministerin, nicht bei der Bildung zu sparen.

Spielplatz mit SED-Vermögen gebaut: Das Geld für die Erweiterung eines Spielplatzes in Magdeburg kommt aus einem Fördertopf, der unter anderem mit Parteigeldern der früheren SED gefüllt ist.

Der Spielplatz an der Motzstraße in Magdeburg-Stadtfeld wurde erweitert. (Foto: Stefan Harter)

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Die Mama erklärt: "Das Christkind schaut zum Fenster rein - es sieht alles." Theo (5) antwortet:

"Mama, dann müssen wir eben die Gardinen zuziehen!" Theo (5)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Schlittschuhlaufen, Märchentheater oder ein letzter Bummel über den Weihnachtsmarkt vor dem Fest: Was an den Tagen vor Weihnachten los ist – in Magdeburg, Halle und Umgebung – erfährst du hier:

Magische Winterausflüge: Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Die „Magischen Lichterwelten“ unter dem Motto „Rückkehr der Giganten“ geben bis zum 2. März 2025 Einblick in 65 Millionen Jahre Erdgeschichte. (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Großes Leuchten im Bergzoo Halle: Die „Magischen Lichterwelten“ im Bergzoo Halle erstrahlen wieder in faszinierendem Glanz – über 30.000 Lampen verwandeln den Zoo in ein leuchtendes Märchenland. Erste Drohnenaufnahmen (mit Video).

Keine Lust auf Kälte: Dann ab ins Spaßbad! Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Wintersonnenwende im Harz: Ein Fleckchen Norwegen in Wernigerode - Wo Wikinger und Drachen den Weihnachtsmarkt bevölkern.

Für Märchen-Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen ist wieder eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen dazu.

Sandmännchen in Bernburg: Zahlreiche Besucher haben die Eröffnung der Sonderschau im Museum Schloss Bernburg miterlebt. Wie die Ausstellung rund um die Kultfigur ankommt und welches Geschenk es gab.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Die Eisbahn in Naumburg, eingebettet in den Weihnachtsmarkt, lockt mit wunderschöner Kulisse. (Foto: Falko Matte)

Eislaufen in Sachsen-Anhalt: Schneemann bau'n und Schneeballschlacht ... und Schlittschuhlaufen. Sieben Tipps, wo man sich in Halle, Naumburg oder Dessau aufs Glatteis wagen kann.

Wundersame Geschichten im Theater: Auf vielen Bühnen des Landes ist es Tradition, das Publikum in der Vorweihnachtszeit mit Märchen zu verzaubern. Von Magdeburg bis Naumburg: Die Redaktion stellt sieben Produktionen vor.

Achtung, Rentiere in Halle! Was passiert, wenn die Rentiere Finni und Rudi Feueralarm auslösen oder in der Moritzburg plötzlich klitzeklein werden? Mit Halles neuer Hörspielreihe können Kinder die Stadt auf ganz besondere Weise entdecken.

Kuriose Museen: In Sachsen-Anhalt gibt es viele Museen, Ausstellungen und Sammlungen. Darunter auch einige kuriose. Wir stellen sieben außergewöhnliche Orte vor.

Im Stück "Die unbedingten Dinge" begeben sich die Helden auf eine Zeitreise. Foto: Andreas Lander

Musiktheater für Kinder in Magdeburg

Wir schreiben das Jahr 2071: Admira und Lenz sind längst erwachsen. Ihr Leben ist gut, vieles ist sogar besser als früher. Aber etwas fehlt doch … Nur was? Manchmal fällt ihnen zufällig etwas ein, wie neulich das Wort „Spaziergang“. Aber der Rest ist einfach verschwunden – all die fabelhaften, die vortrefflichen, ja, die unbedingten Dinge ihrer Kindheit. Also steigen sie in ihr Raumschiff „DeepSound“ und reisen in die Vergangenheit. Gemeinsam mit dem jungen Publikum bewegen sich die beiden Zeitreisenden im Stück "Die unbedingten Dinge" (von Nikola Huppertz) auf ihrer Suche durch unterschiedliche Räume.



Datum: 20. Dezember, 11 Uhr, 6+, Opernhaus Podium

Gemeinsames Weihnachtssingen im Stadion

In Anlehnung an das bekannte Weihnachtssingen von Union Berlin, Borussia Dortmund und dem 1. FC Magdeburg, haben die SG Union Sandersdorf und die BSW Sixers ein ähnliches Weihnachtssingen im Stadion Sandersdorf ins Leben gerufen. Die Erfolge bei den genannten Weihnachtssingen zeigen, wie man Jung und Alt sowie bis dato einander unbekannte Menschen zusammenführen kann. Vor dem Weihnachtsfest sollen Mitbürger aus Sandersdorf-Brehna, dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und darüber hinaus zusammenkommen und klassische sowie moderne Weihnachtslieder gemeinsam singen. Dabei stehen die Stärkung der Gemeinschaft und ein Miteinander im Vordergrund. Natürlich dürfen bei einem Weihnachtssingen Glühwein, Punsch, Waffeln, Kräppelchen nicht fehlen. Durch das Programm wird der bekannte Opernsänger Bastian Thomas Kohl führen.



Datum: 21. Dezember, 17 Uhr, Sport- und Freizeitzentrum in Sandersdorf (Stadion), der Eintritt ist frei

Auch interessant: In Sandersdorf und Wolfen locken Samstag zeitgleich Weihnachtskonzerte im Stadionrund - Für alle Sportvereine ist das eine Premiere

"Die Konferenz der Tiere" ist ein Thaterstück für die ganze Familie. Foto: Rolf K. Wegst

Theaterstück "Die Konferenz der Tiere" in Halberstadt

Giraffe, Eisbär, Känguru, Löwe und einige andere lustige Tiere zeigen einem kleinen Jungen die ganze Welt und sehen dabei auch, dass die Natur vor den Menschen beschützt werden muss. Der Junge freundet sich mit den Tieren an und möchte helfen. Die Tänzerinnen und Tänzer sorgen für beste Laune und begeistern mit dieser ideenreichen und farbigen Inszenierung der "Konferenz der Tiere" das Publikum. Karten gibt es in den Vorverkaufskassen, unter 03941/6965-65.



Datum: 21. Dezember, 15 Uhr, Harztheater Halberstadt

Weihnachtliches Basteln in der KinderDomBauhütte in Naumburg

Die KinderDomBauhütte öffnet jeden zweiten Samstag ihre Werkstatt für alle. Kinder ab fünf Jahren können dabei auch ohne Eltern an den Projekten teilnehmen, wenn diese die Kathedrale erkunden möchten. Am kommenden Samstag wird in diesem Rahmen unter dem Motto „Macht euch für das Fest bereit“ Weihnachtliches modelliert.



Datum: 21. Dezember 2024, ab 10.30 Uhr, Naumburger Dom

Weihnachtsmarkt auf der Halbinsel Pouch

Am vierten Adventswochenende lockt ab Freitag 10 Uhr der Goitzsche Adventsmarkt auf die Halbinsel Pouch. Für festliche Leckereien ist dann genauso gesorgt wie für die Beschäftigung der kleinen Besucher. Auf sie wartet eine kostenlose Kindereisbahn, ein Karussell, Ponyreiten und Süßes wie Waffeln und Crêpes. Am Samstag um 15 Uhr gibt es weihnachtliche und lokale Blasmusik von der Kapelle „Die Blechburschen“ und am Sonntag um 13 Uhr gibt der Sänger Jan Nossek Oldies und Weihnachtshits zum Besten.



Datum: 20. bis 22. Dezember, jeweils ab 10 Uhr, Zur Agora 1 | 06774 Muldestausee OT Pouch

Freier Eintritt und viele Aktionen im Stadtmuseum Halle

An allen Adventswochenenden lädt das Stadtmuseum Halle zu einem vorweihnachtlichen Programm in das Museum, Große Märkerstraße 10, ein. An diesem Samstag und Sonntag sind jeweils von 13 bis 18 Uhr alle Ausstellungen im Haus geöffnet. Der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es Seifengießen und Wichtelbasteln. An beiden Tagen werden jeweils 14 und 16 Uhr Theaterstücke für Kinder aufgeführt. Für das leibliche Wohl ist im Hof gesorgt: mit Stockbrot, Bratwurst, Grillkäse, Glühwein und Punsch.



Datum: 21./22. Dezember 2024, 13-18 Uhr, Stadtmuseum Halle

Weihnachtsmärchen "Die Schneekönigin" in Magdeburg

Für die Nachbarskinder Kay und Gerda gibt es im Sommer nichts Schöneres, als unter dem Rosenbusch zu spielen und zu träumen.

Da wird Kay von Splittern eines Zauberspiegels getroffen, sein Herz verwandelt sich in einen Eisklumpen und er findet das Schöne nur noch hässlich. Dafür wird er von der schönen Schneekönigin bemerkt, die ihn entführt. Als er im Frühling immer noch nicht zurück ist, beschließt Gerda, ihren Freund zu suchen... Diese abenteuerliche Suche und Rettung Kays aus dem Eispalast der Schneekönigen ist Thema der multimedialen Bearbeitung des zauberhaften Märchens durch das Tournee Theater Hamburg. Ein Märchen u¨ber die echte Freundschaft, den Mut und die Herzenswärme zweier Kinder, die alle Schwierigkeiten überwindet.



Datum: 22. Dezember, 15 Uhr, Altes Theater am Jerichower Platz

Gerhard Schöne kommt ins Mitteldeutsche Theater in Dessau. Foto: Buschfunk

Familienkonzert mit Gerhard Schöne in Dessau

Auf der Bühne: zwei große Buchstaben, ein A und ein Z, dazwischen eine orientalische Musikmaschine, eine amerikanisch-taiwanesische Gitarre, ein lederner Koffer aus Phantasia. Vor der Bühne: Kinder von heute, von gestern und vorgestern. Saallicht aus. Bühnenlicht an. Wer tritt denn da ans Mikrophon? Ein neuer Popstar in Glitzerkluft? Nö. Ein alter Bekannter mit seinem ollen Hut. Es beginnt eine Zickzackfahrt vom Anfang der Welt bis hin zum Zauberlied und – natürlich – zur Zugabe, jedenfalls quer durchs Alphabet. Mit 26 eigenen Hits und ganz Neuem singt und spielt sich Gerhard Schöne durch die 26 Buchstaben an diesem Nachmittag. Mal mit dem Auto von Lucio, mal im Boot von Opa, oder dem fliegenden Teppich eines Yogi, durch reale und erfundene Länder, durch altbekannte und funkelnagelneue Lieder.



Datum: 22. Dezember, 16 Uhr, Mitteldeutsches Theater in der Marienkirche Dessau-Roßlau

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies ab sofort zu familienfreundlichen Öffnungszeiten in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun. Samstags findet von 15 bis 17.30 Uhr die Kinder-Eisdisco statt, am Sonntag außerdem das Familien-Eislaufen von 15 bis 20 Uhr.



Datum: bis Januar 2025 Sonderöffnungszeiten der Eisbahn, Festung Mark in Magdeburg

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's was zu gewinnen: 3 x 2 Kinotickets für "Bernard Bär – Mission Mars"

Um endlich vom Geheimdienst anerkannt zu werden, infiltriert Bernard Bär heimlich die große Mars-Mission. Dabei erhält er unerwartet Unterstützung von dem Roboter G13. Zusammen verfolgen sie ein ganz besonderes Ziel: Sie wollen das gefährliche Mars-Monster "Big Orange" gefangen nehmen.

Aufgrund seiner eher unkonventionellen Methoden freundet sich

Bernard allerdings mit dem Monster an. Als Oberst Raymond und die anderen Monster-Fänger plötzlich auch noch auf dem Mars auftauchen, entscheidet Bernard Bär, dass sie sich mit ihrem neu gewonnenen Freund verbünden. Gemeinsam begeben sie sich auf ein spannendes Abenteuer, um nicht nur eine große

Verschwörung aufzudecken, sondern auch das ganze Universum zu retten.

Bernard Bär startet am 2. Januar 2025 in ein neues Abenteuer. (Foto: ALPHA GUANGZHOUBACKKOM)

"Bernard Bär – Mission Mars" von Regisseur Chao Wang, freigegeben ab 6 Jahren, 96 Minuten, Filmstart: 2 Januar 2025.

Möchtest du Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

30. Dezember 2024 eine E-Mail mit dem Betreff „Bernard Bär“ und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir verabschieden uns nun für dieses Jahr – und gehen in unsere wohl verdiente Weihnachtspause. Unseren Newsletter findest du ab dem 9. Januar 2025 wieder in deinem Postfach.



Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr,

euer Team aus der Eltern-Ecke!

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann empfiehl uns gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter "Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt" abonnieren