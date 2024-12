Was die „Möglichmacher“ am Weißenfelser Gymnasium geschafft haben

Weissenfels/MZ. - Schüler und deren Eltern haben zuweilen Wünsche, was an ihrer Schule gebaut oder anderweitig gemacht werden soll. Doch nicht immer reichen die Mittel der Träger, bei Grundschulen zumeist die Gemeinden, bei weiterführenden Schulen der Kreis, für eine – zumindest relativ schnelle – Umsetzung. Und da kommen Schulfördervereine als „Möglichmacher“ ins Spiel, wie Eckehard Wehling, Vorstandsmitglied des Landesverbandes der Kita- und Schulfördervereine in Sachsen-Anhalt, kürzlich im Kreiselternrat sagte. Dieser bietet Schulungen und weitere Hilfestellungen für Mitglieder von Schulfördervereinen beziehungsweise Menschen an, die solche gründen wollen.