Kindeswohl in Gefahr In den Jugendämtern Sachsen-Anhalts spitzt sich die Lage zu: „System vor dem Kollaps“

Immer mehr zu tun: In den Jugendämtern in Sachsen-Anhalt ist das Personal überlastet. Für die Fälle bleibt in den Behörden oft weniger Zeit – damit spitzen sich Krisen in Familien zu. Experten sehen Gefahren für Kinder.