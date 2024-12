2faYFb8ng9105b8Uxi7eTa5e_f8

Weihnachten steht vor der Tür. Und damit auch die Zeit, in der viele Eltern die Geschenke für ihren Nachwuchs besorgen. Wirft man einen Blick auf die steigenden Preise, wundert es nicht, dass sich asiatische Online-Plattformen wie Temu und Shein steigender Beliebtheit erfreuen. Denn kaum irgendwo lassen sich Produkte wie Spielwaren günstiger erwerben. Allerdings gibt es einige Dinge, auf die Eltern beim Spielzeugkauf im Internet achten sollten.

Chemie und Schadstoffe im Spielzeug

Ein Punkt ist das Material. Viele Eltern machen sich Gedanken darüber, woraus das Spielzeug für den Nachwuchs besteht. Klar ist: Die hiesigen hohen Qualitätsstandards und strengen Vorschriften gelten außerhalb der EU oftmals nicht. So findet sich laut Magdalena Krause, Schadstoffexpertin der Dekra, noch immer Spielzeug auf dem Markt, das beispielsweise mit Phthalaten, Flammschutzmitteln oder Schwermetallen belastet ist.

Weil es im Internethandel keine lückenlose Überwachung gibt, sei die Gefahr beim Online-Shopping größer, an Produkte aus schadstoffbelasteten Materialien zu geraten, so die Expertin. Ist kein entsprechendes Prüfzeichen vorhanden, haben Besteller keine Chance zu erfahren, mit welchen Stoffen die Ware womöglich belastet ist. Mit Prüfzeichen wie CE (Conformité Européenne) oder GS (Geprüfte Sicherheit) sichern Hersteller zu, produktspezifische Richtlinien und europäische Sicherheitsstandards einzuhalten.

Generell kann Magdalena Krause jedoch beruhigen: „Erfreulicherweise hat sich die Qualität von Spielzeugen positiv entwickelt.“ Ihre Empfehlung: „Wenn ein Spielzeug beim Berühren unbeabsichtigt klebt, schmiert, auffällig riecht oder Farbe abgibt, lassen Sie auf jeden Fall die Finger davon.“

Online-Shopping: Weniger Sorge bei Händlern mit Sitz in der EU

Wollen Eltern dieses Problem umgehen, empfiehlt Diane Rocke, Referentin für Recht bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, im Geschäft vor Ort einzukaufen. Denn dort können Kunden das Spielzeug vorab anschauen, in die Hand nehmen, nach scharfen Kanten oder verschluckbaren Teilen untersuchen. Entscheidet man sich dennoch für den Online-Einkauf, rät die Expertin bei Händlern zu kaufen, die ihren Sitz in der EU haben. In dem Zuge betont sie, dass es sich bei Amazon, Ebay und Co. lediglich um Vermittlungsplattformen handelt. Die eigentlichen Händler könnten demnach durchaus auch außerhalb von Europa sitzen.

Gebe es Probleme mit der Bestellung, könne es bei außereuropäischen Händlern zum Beispiel zu Komplikationen beim Widerrufsrecht oder der Kontaktaufnahme kommen. Auch die Rücksendung sei dann oft teurer als das erworbene Produkt selbst, so Rocke.

Besonders von den chinesischen Plattformen Shein und Temu rät Rocke ab. Zwar seien die Preise dort günstig. Im Gegenzug erhielten Käufer jedoch oftmals schlechte Qualität oder mangelhafte Sicherheitsstandards, so die Expertin. Und auch, ob die Ware aus Asien rechtzeitig zum Fest ankommt, ist fraglich. Denn ein Blick auf die Webseiten verrät Lieferzeiten von fünf bis 15 Tagen.