Was der neue Chef des Stadtfeuerwehrverbandes für Ziele hat - Wer am Montag zur Dessauer Jazz Night kommt.

Was vom Handball-Fest gegen den SC Magdeburg für den Dessau-Roßlauer HV übrig bleibt

Es war am Dienstag das Spiel des Jahres für Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV. Eine kleine Szene ist mir besonders in Erinnerung geblieben. 41:30 stand es in der 54. Minute für Magdeburg. Das Spiel war längst entschieden.

Die Schiedsrichter hatten Zeitspiel angezeigt. Dem amtierenden Champions-League-Sieger blieben noch vier Pässe. Und Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert nahm eine Auszeit und besprach mit einer Ernsthaftigkeit den nächsten Angriff, als entscheide dieser das Spiel. Das sagt viel über Wiegert aus, nur Positives natürlich - und viel über die Ernsthaftigkeit, mit der Magdeburg dieses Spiel bestritt - und am Ende 44:34 gewann.

78 Tore in 60 Minuten. 2.845 Fans. Es war ein stimmungsvolles Spektakel, obwohl es für Magdeburg natürlich nur eine Pflichtaufgabe war. Auf dem Weg zum Pokal-Final-Four. Zum vielleicht nächsten Titel.

Dessau feierte am Dienstag ein Handball-Fest. (Foto: Nessler)

Was blieb dem Dessau-Roßlauer HV? Mehreres. Zum einen steht die Tatsache, dass man gegen Magdeburg 34 Tore geworfen hat. Zum Vergleich: Am Sonntag zuvor waren der DHfK aus Leipzig gerade einmal 23 Treffer gelungen. Zum anderen bleibt die Erkenntnis, dass man doch mehr Fans begeistern kann. Trotz eines überragenden Saisonstarts mit 12:4 Punkten, war die Zuschauerzahl zuletzt ausbaufähig. Das starke 35:29 gegen Nettelstedt, der erste Sieg überhaupt gegen TuS, sahen 1.314 Zuschauer. Da geht mehr.

Freitag ist wieder Liga-Alltag. Dann wieder mit Sebastian Bialas und Niklas Döbbel, die Zweitspielrechtler aus der Landeshauptstadt, die am Dienstag natürlich nicht gegen ihren SC Magdeburg spielen durften. Wahrscheinlich aber ohne Tim Hertzfeld, der zuletzt bei der DHfK in Leipzig aushalf und dort gegen Magdeburg umknickte. Am Dienstag trug der talentierte Kreisläufer mit dem Mega-Programm eine große Schiene. Eine Vorsichtsmaßnahme, versicherte der Dessau-Roßlauer HV. Das bleibt abzuwarten.

Sonnabend, 8. November, 18 Uhr, ist Aufsteiger HC Oppenweiler-Backnang in Dessau zu Gast. Ein guter Moment, um mal vorbeizuschauen, um Handballfan zu werden. Viele Grüße, Steffen Brachert.

PS: Die MZ hat seit Montag wieder einen Servicepunkt im Dessauer Stadtgebiet. Dieser befindet sich im City-Reisebüro in der Zerbster Straße. Dort können ab sofort Abo-Dinge geklärt und natürlich MZ-Leserreisen gebucht werden.

RÜCKBLICK

Dessauer der Woche

Die Verantwortung ist groß. Doch Nico Zeigermann weiß sie zu nehmen. Der Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Dessau-Alten und stellvertretende Vorsitzende des Stadtbezirksbeirats Alten, West, Zoberberg ist Mitarbeiter des DRK-Blutspende-Instituts in Dessau-Alten. Im April kam noch ein Ehrenamt für den 50-Jährigen hinzu. Der Altener wurde zum neuen Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes gewählt.

„Wir arbeiten in der Regel auf allen Ebenen gut zusammen“, sagt Zeigermann. Doch ein Knackpunkt in naher Zukunft könnte eine mögliche saftige Erhöhung des Mitgliedsbeitrags der lokalen Feuerwehrverbände in Sachsen-Anhalt beim Landesverband sein. Die Stadt Dessau-Roßlau bezahlt diesen für den Stadtfeuerwehrverband. Doch in Zeiten klammer kommunaler Kassen besteht da eben mehr Gesprächsbedarf als zu finanziell besseren Zeiten.

Nico Zeigermann von der Freiwilligen Feuerwehr Alten leitet jetzt auch die Geschicke des Stadtfeuerwehrverbandes. Foto: Danny Gitter

Schon jetzt machen sich immer mehr Ortswehren ein Stück unabhängiger vom Stadtfeuerwehrverband durch die Gründung eigener Fördervereine. „Damit müssen zum Beispiel Anschaffungen oder die Finanzierung von Projekten nicht mehr über den Stadtfeuerwehrverband organisiert werden“, erläutert Zeigermann.

Der sieht seine Aufgaben weniger visionär, als vielmehr pragmatisch. „Am wichtigsten ist, dass der Verband überhaupt eine Zukunft hat“, so der aktuelle Vorsitzende, der wie die anderen Mitglieder des Vorstands für die nächsten drei Jahre gewählt ist. Vor Jahren hatte er schon mal vor der Auflösung gestanden. Die Zeiten sollen vorbei sein.

MZ-Geschichten der Woche

+++Seit dem Jahr 1991 unterstützt die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt Vereine und Projekte im Land finanziell. Bis Ende 2024 sind so etwa 12.400 Projekte aus Kultur, Sport, Denkmalpflege, Soziales und Umwelt gefördert worden – mit einer Gesamtsumme von circa 250 Millionen Euro. Ist Dessau-Roßlau dabei in den vergangenen Jahre zu kurz gekommen? Das hat sich MZ-Kollege Robert Horvath gefragt und recherchiert.

+++Weil auf der Bahnstrecke zwischen Bitterfeld und Berlin gebaut wird, kommt es seit Wochen zu Zugausfällen und langen Umleitungen. Reisende weichen auf Züge ab Dessau aus und stehen eng gedrängt. Kann der RE7 deshalb öfter fahren, hat sich MZ-Kollege Oliver Müller-Lorey gefragt und bei der Bahn nachgefragt.

Jana Raffel-Schwarz am Baufeld, auf dem später der Neubau der Mosigkauer Waldorfschule stehen soll. Foto: Danny Gitter

+++In Mosigkau entsteht für die Waldorfschule derzeit ein zweites Schulgebäude. Worauf die Schule bei der Gestaltung setzt und warum es in den nächsten Monaten schnell gehen muss, das hat sich MZ-Kollege Danny Gitter bei einem Vor-Ort-Termin erklären lassen.

Fest und Bühne

+++Die Premiere fand Anfang September zu seinem 90. Geburtstag in seinem Berliner Schlosspark-Theater statt. Seit Donnerstag, 23. Oktober, ist Dessau-Roßlaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden in „Der eingebildete Kranke“ in seinem Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche zu sehen. Bis 8. November gibt es insgesamt zehn Vorstellungen, für die es nur noch Restkarten gibt.

+++Eine musikalische Reise durch Musical, Oper, Operette, Chansons und Rockhymnen – ein Spiel mit Zeiten, Stilen und Perspektiven: Das verspricht „Divine Rhapsody“, das am Sonnabend, 25. Oktober, 19 Uhr, im Anhaltischen Theater zu sehen und zu hören ist. Am Sonntag, 26. Oktober, ist Tschaikowskis Oper „Pique Dame“, 16 Uhr im Großen Haus zu erleben.

+++Eine „Brauhaus-Party“ auf zwei Floors verspricht am Sonnabend, 25. Oktober, 20 Uhr, das „Brauhaus Zum Alten Dessauer“ in der Langen Gasse in Dessau. Im Sudhaus gibt es die Musik der 80er, 90er und 2000er Jahre, unter dem Dach sind Salsa und Latin Beats mit Orlando versprochen.

+++Das „Shamrock“ im Historischen Ratskeller zu Dessau lädt regelmäßig zur Karaoke Party ein. Das Motto ist ganz einfach: „Sing your Song and have fun!“ heißt es am Freitag, 24. Oktober, bei freiem Eintritt. Am Sonnabend ist Stevie McGee zu Gast, dann sind Country, Pop sowie Rock & Folk angesagt. Los geht es 21 Uhr. Auch hier ist der Eintritt frei. Das Shamrock öffnet ab 19 Uhr.

+++Lucy Wijnands zählt zu den herausragenden Stimmen der New Yorker Jazzszene. Als Gewinnerin der Ella Fitzgerald Vocal Competition machte sie bereits in jungen Jahren auf sich aufmerksam. Mittlerweile tourte sie durch Japan, Europa, Israel und ist am Montag, 27. Oktober, zu Gast bei den Dessauer Jazz Nights im Anhaltischen Theater. Los geht es 19.30 Uhr.

Lucy Wijnands kommt am Montag nach Dessau. (Foto: Abbot)

Topf und Pfanne

+++Das „Syrtaki“, der Grieche im Waldbad, ist auf die Winteröffnungszeiten gewechselt. Von Oktober bis April hat man nun Montag einen Ruhetag und Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet, Freitag bis Sonntag von 11 bis 14.30 Uhr von von 17 bis 23 Uhr.

+++Das „Zieglers“ in Wörlitz bietet vom 11. November bis zum 21. Dezember wieder ein Drei-Gänge-Martinsgans-Menü für vier Personen an. Natürlich mit einer ganzen Gans, Rot- und Grünkohl und Klößen und Kartoffel. Der Preis liegt, inklusive einer Flasche Rotwein und einer Flasche Wasser, bei 199 Euro. Das Menü ist drei Tage vorab zu bestellen.

EINBLICK

Erfolgreichster Social Media Post der Woche

+++In der Nacht zum Dienstag ist es in der Zerbster Straße zu einem SEK-Einsatz gekommen. Die Hintergründe interessierten viele. Der Facebook-Post erreichte 14.300 Personen.

Der Facebook-Post zum SEK-Einsatz in Dessau erreichte 14.300 Personen. (Screenshot: MZ)

Meist geklickter Text der Woche

+++Das Reiseunternehmen Vetter Touristik begeht in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen und lädt zur Jubiläumsgala mit Thomas Anders ein. Ein Blick auf die Anfänge, Erfolge und die neuen Herausforderungen interessierte 22.400 Personen.

QUERBLICK

+++Fleischer, Bäcker, Fischer – traditionelle Handwerksberufe sterben aus. Aber im Elbedörfchen Priesitz im Landkreis Wittenberg ist es dem ansässigen Fischer gelungen, einen Lehrling zu finden: Finn Kato Ehrig. Der junge Mann kann bereits gut mit Kescher, Reuse und Messer umgehen – und versteht es auch, zu räuchern. Außerdem hat er dem Elbefischer einen modernen Online-Auftritt verpasst. Der MDR hat Ehrig besucht.

+++Der neue Bahnhof in Bitterfeld kämpft weiter mit Problemen. Seit dieser Woche lässt die Deutsche Bahn die bernsteinfarbene Alufassade zum zweiten Mal wieder demontieren. Was nun passiert und welche Folgen das für Passagiere hat, das haben die MZ-Kollegen in Bitterfeld erfragt.

MZ-FOTO DER WOCHE

Ein „Simson SR 2“-Rennen hat am vergangenen Sonnabend wieder viele „Rennfahrer“ und Zuschauer nach Kühnau gelockt. Foto: Thomas Ruttke

Wer Hinweise oder Anregungen hat, her damit: [email protected]