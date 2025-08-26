Kriminelle setzen gezielt auf den Überraschungseffekt: Per Telefon versprechen sie angebliche Gewinne oder locken mit vermeintlich attraktiven Abos – immer mit dem Ziel, sensible Bankdaten zu erbeuten. Worauf Verbraucher in Sachsen-Anhalt besonders achten sollten.

Und plötzlich Millionär? Diese neue Telefon-Abzocke macht Lotto große Sorgen

Magdeburg. – Lotto-Toto Sachsen-Anhalt und die Verbraucherzentrale des Landes warnen vor einer neuen Betrugsmasche.

Derzeit mehren sich Hinweise auf dubiose Anrufe, bei denen gezielt versucht wird, persönliche oder finanzielle Daten von Bürgerinnen und Bürgern abzugreifen.

Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Lotto Sachsen-Anhalt aus

Nach Angaben einer Sprecherin von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt geben sich Betrüger am Telefon als Unternehmensmitarbeiter aus. Sie täuschen Gewinnbenachrichtigungen vor oder behaupten, bestehende Abonnements müssten aktualisiert werden – stets mit dem Ziel, sensible Daten wie Bankverbindungen zu erlangen.

Das Unternehmen betont ausdrücklich: Weder Kundendaten noch Kontoinformationen werden telefonisch abgefragt. Dauerspielaufträge werden ausschließlich schriftlich abgeschlossen, und Gewinnmitteilungen erfolgen grundsätzlich nicht per Telefon.

Auch die Verbraucherzentrale erhält vermehrt Hinweise auf solche betrügerischen Anrufe. Ihr dringender Appell: Ganz gleich, ob mit einem Gewinn gelockt oder mit einer Strafe gedroht wird – Verbraucher sollten das Gespräch sofort beenden und keinesfalls persönliche Daten preisgeben.

Die Betrüger setzen bewusst auf den Überraschungsmoment, um ihre Opfer zu überrumpeln. Am Telefon locken sie mit angeblichen Gewinnen oder bieten vermeintlich attraktive Abonnements an – immer mit dem Ziel, sensible Bankdaten zu erschleichen.