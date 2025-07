Bitterfeld/MZ. - Eine Frau aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist Opfer von Betrügern geworden.

Laut Polizei erhielt die 45-Jährige am Montag zur Mittagszeit einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Hausbank. Da im Display ihres Telefons die Rufnummer des Kreditinstituts angezeigt wurde, schöpfte sie zunächst keinen Verdacht. Der Mann gab ihr gegenüber an, dass er unberechtigte Kontozugriffe festgestellt hätte. Um diese zu stornieren, wurde die Angerufene nun aufgefordert, ihm online den Zugang zu ihrem Bankkonto zu ermöglichen. So ergaunerte sich der Betrüger die Zugangsdaten ihrer Bankverbindung, um in der weiteren Folge einen Geldbetrag in Höhe von insgesamt 14.000 Euro zu transferieren. Die Frau wurde nach dem Telefonat misstrauisch. Sie musste aber feststellen, dass sie bereits Opfer eines Betruges geworden war. Sie erstattete noch am selben Tag Strafanzeige.

Die Polizei empfiehlt, in keinem Falle persönliche Daten oder Kontozugänge am Telefon preiszugeben, sondern beim leisesten Verdacht das Gespräch unverzüglich zu beenden. Ein gesundes Maß an Misstrauen schütze vor Betrügern.