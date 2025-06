Sie geben an, Polizisten zu sein. Das ist die aktuelle Betrugsmasche.

Betrug am Telefon

Bitterfeld/MZ. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nehmen Anrufe falscher Polizeibeamter zu.

So häuften sich laut Polizeiangaben insbesondere am Freitag, 20. Juni, Vorfälle, bei denen unbekannte Täter versuchten, unter Vortäuschung von Legenden ihre Opfer zum Bereitlegen von Wertgegenständen und Bargeld zu verleiten. Die Rede war von Kautionen für einen Verkehrsunfall eines nahen Verwandten, eine angebliche Einbruchsserie in der Nachbarschaft oder die Abfrage von Wertgegenständen.

Alle Geschädigten beendeten das Telefonat, Wertgegenstände wurden nicht übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.