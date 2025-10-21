Das Reiseunternehmen Vetter Touristik begeht in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen und lädt zur Jubiläumsgala mit Thomas Anders ein: Ein Blick auf die Anfänge, Erfolge und die neuen Herausforderungen.

Im Geburtstagsjahr wurden den Kunden auch einige Jubiläumsreisen angeboten – so zum Beispiel Busfahrten nach Paris.

Salzfurtkapelle/MZ. - Sie ist nicht dafür bekannt, viel zu reden über das, was sie macht: Birgit Vetter macht lieber. Seit 35 Jahren schon und immer noch mit Herzblut und vollem Einsatz.