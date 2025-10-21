Nach langer Pause ist die Mitteldeutsche Zeitung in Dessau-Roßlau wieder vor Ort für ihre Leser erreichbar. Wo wir zu finden sind und welche Service-Leistungen angeboten werden.

Wieder vor Ort ansprechbar: „Medien-Punkt“ der Mitteldeutschen Zeitung eröffnet auf Dessauer Marktplatz

Am Eröffnungstag gemeinsam im neuen Medien-Punkt: Vetter Touristik-Auszubildende Angelina-Elaine Rudolph (l.) und Susanne Oberwinter von MZ-Reisen heißen die ersten Gäste mit attraktiven Eröffnungsangeboten willkommen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ab sofort ist die MZ in Dessau-Roßlau wieder vor Ort für die Wünsche, Fragen und Probleme ihre Leser erreichbar. Eröffnet wurde der neue „Medien-Punkt“ am Marktplatz in den Räumen vom Reisebüro Vetter Touristik in der Zerbster Straße.