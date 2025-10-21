Der Seeland-Stadtrat gibt sein „Ja“ zum Kauf von vier Mannschaftstransportfahrzeugen und die Finanzmittel dafür frei. Warum diese Entscheidung so wichtig für die Feuerwehrleute ist.

Die Mannschaftstransportwagen sind im Seeland – wie hier in Nachterstedt – oft im Einsatz. Nun soll es neue geben.

Seeland/MZ - „Die Nuss ist geknackt“, freut sich Seelands Stadtratsvorsitzender Carlo Scholz (CDU) und die Feuerwehrleute der Stadt tun es ihm gleich. Denn endlich gibt es – bei einer Stimmenthaltung von Mathias Arend (CDU) – ein klares Ja vom Stadtrat für den Kauf von vier dringend benötigten Mannschaftstransportwagen. Diese sind notwendig, um die Einsatzfähigkeit der Ortswehren von Frose, Schadeleben, Gatersleben und Hoym gewährleisten zu können. Und das ist offensichtlich lange überfällig.