Nach der Urabstimmung sitzen Verdi und die kommunalen Arbeitgeber am Freitag erneut am Verhandlungstisch. Gibt es keinen Kompromiss, könnte die Gewerkschaft sofort zum wochenlangen Ausstand ausrufen. Die Vertreter der Verkehrsgesellschaften sehen nur noch wenig Verhandlungsspielraum.

Urabstimmung beendet - drohen nun unbefristete Streiks bei Bus und Bahn in Sachsen-Anhalt?

Während des 96-stündigen Warnstreiks Ende März waren die Streikposten auch in der Nacht besetzt.

Halle/MZ. - In Magdeburg wird zwar noch ausgezählt, allerdings deutet nach MZ-Informationen alles darauf hin, dass die Verdi-Mitglieder der Verkehrsverbünde in Halle, dem Burgenlandkreis und Dessau-Roßlau bei der Urabstimmung für einen unbefristeten Streik votiert haben. Und das mit einer Mehrheit deutlich jenseits der benötigten 75-Prozent-Hürde. Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt (KAV) über einen neuen Tarifvertrag für den Nahverkehr in den vier betroffenen Regionen. Die dritte Runde war Mitte März krachend gescheitert, weswegen Verdi einen 96-stündigen Ausstand durchführte. „Nun ist auch ein wochenlanger Streik möglich“, sagte Paul Schmidt, der für die Dienstleistungsgewerkschaft die Verhandlungen führt. „Ein Kompromiss auf Basis eines Angebots, das unsere Forderungen ernst nimmt, wäre uns aber natürlich lieber.“