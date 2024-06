Polizisten haben am Freitagabend in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg einen Mann erschossen. Dieser soll zuvor einen Afghanen erstochen und weitere Menschen mit einem Messer angegriffen haben.

Polizisten erschießen Messer-Angreifer in Wolmirstedt - er erstach zuvor einen Mann

Polizisten stehen an einem Einsatzort, der möglichwerweise im Zusammenhang mit der Attacke in Wolmirstedt steht.

Wolmirstedt - Polizisten haben am Freitagabend in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg einen Mann erschossen. Dieser soll nach MZ-Recherchen zuvor mehrere Menschen mit einem Messer attackiert haben. Demnach erstach der später getötete Angreifer gegen 21 Uhr zunächst einen Mann in der Straße der Deutschen Einheit. Bei dem Opfer soll es sich nach MZ-Informationen um einen Afghanen handeln.

Minuten später tauchte der Angreifer dann im nahegelegenen Genossenschaftsweg auf und attackierte weitere Menschen auf einer privaten Fußballparty zum EM-Auftakt mit seinem Messer. Nach MZ-Informationen verletzte der Angreifer an diesem Tatort drei Menschen, zwei davon schwer. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden, waren aber ansprechbar.

Als alarmierte Polizeikräfte im Genossenschaftsweg eintrafen, soll der Messer-Angreifer auf drei Beamte losgegangen sein. Die Polizisten schossen mehrfach auf den Mann, töteten ihn durch Treffer im Oberkörperbereich.

Hintergründe der Tat und die Identität des Angreifers waren am Samstagmorgen zunächst unbekannt. Sachsen-Anhalts Innenministerium konnte sich zunächst nicht zur Motivation des Angreifers äußern. Das Landeskriminalamt untersuchte am Morgen die Tatorte, die Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Stendal.