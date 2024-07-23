Wer nah der Heimat Urlaub machen möchte, findet auch in Sachsen-Anhalt zahlreiche schöne Campingplätze. Eine Auswahl zeigt empfehlenswerte Standorte für Zelt, Wohnmobil und Co.

Hier ist es schön! Tipps für tolle Campingplätze in Sachsen-Anhalt

Camping-Urlaub boomt - auch in Sachsen-Anhalt. Doch welcher Campingplatz hat was zu bieten? Und wo ist es in Sachsen-Anhalt besonders schön?

Halle (Saale)/Magdeburg. - Ob mit Zelt oder Wohnwagen, ganz einfach oder in der Luxus-Variante: Camping liegt im Trend. Doch wo lässt es sich in Sachsen-Anhalt besonders gut übernachten? Welche Campingplätze bieten was? Und wo lockt ein ganz besonderes Erlebnis? Die Antworten gibt es hier.

Lesen Sie auch: Camping in Sachsen-Anhalt: Das sind die Vorlieben der Camper

Wir haben einige der schönsten Campingplätze und ein paar Geheimtipps für Sie zusammengestellt:

Familiencampingplatz Bertingen

Der Campingplatz Bertingen im Landkreis Börde gehört für den ADAC mit zu den Top-Adressen in Sachsen-Anhalt 2025, er erreicht in der Klassifikation des Automobilclubs vier von fünf Sternen.

Auf verschiedenen Wiesen können Wohnwagen, Wohnmobile oder Zelte abgestellt werden. Es gibt laut eigenen Angaben auch rustikale Mietunterkünfte für diejenigen, die ohne eigene Campingausrüstung anreisen wollen.

Lesen Sie auch: Kein Personal in der Gastronomie: Die „Indianer“ in Bertingen gehen seit Corona neue Wege

Der Platz, der von einer Familie in zweiter Generation geführt wird, bietet einen Naturbadeteich und einen größeren See, an dem Gäste angeln können, an. Selbstverständlich gibt es Spielflächen für Kinder, und auch ein eigenes Restaurant ist vorhanden.

Familiencampingplatz Bertingen

Zu den kurzen Enden 1

39517 Bertingen



Erlebnispark Plötzky im Salzlandkreis: Paradies für Familien

Der Erlebnispark Plötzky im Salzlandkreis zählt laut ADAC ebenfalls zu den Top-Campingplätzen in Sachsen-Anhalt 2025. Er bietet eine familiäre und kinderfreundliche Atmosphäre.

Ob auf einem der Komfort-Campingstellplätze oder in einem der Ferienhäuser und Apartments – hier findet jeder die passende Unterkunft. Moderne Sanitäranlagen, die auch privat zu mieten sind, eine gut ausgestattete Campingküche und ein Waschcenter sorgen für zusätzlichen Komfort.

Die Umgebung rund um Plötzky mit 26 Steinbruchseen lädt zum Erkunden und Schwimmen ein, während der nahegelegene Steinhafen Pretzien unter anderem einen Bootsverleih bietet.

Eine der Gruben, in denen rund um Plözky geschwimmen werden kann. Foto: Winkler

Vielfältige Freizeitangebote wie Bowling, Bastelstuben oder Yoga, sowie ein Restaurant und ein Hofladen lassen keine Langweilige übrig. Durch die Nähe zu Magdeburg eignet sich der Erlebnispark zudem ideal für Tagesausflüge in die Landeshauptstadt.

Erlebnispark Plötzky

Kleiner Waldsee

39217 Schönebeck

www.ferienpark-ploetzky.de

Marina-Camp an der Elbe: Vor den Toren Wittenbergs

Als "außergewöhnlicher, parkähnlicher" Campingplatz wird das Marina-Camp am Elberadweg direkt vor den Toren der Lutherstadt Wittenberg vom ADAC beschrieben.

Es werden Stellplätze für Wohnwagen und -mobile sowie Zelte angeboten. Zudem gibt es für Radfahrer spezielle Hütten, in denen in den Sommermonaten übernachtet werden kann.

Lesen Sie auch: Reiseführer empfiehlt 111 besondere Plätze für Camper und Caravan

Durch die Nähe zu Wittenberg gibt es zahlreiche touristische Angebote direkt um die Ecke: Der Wörlitzer Park, die Schlosskirche in Wittenberg oder eine Tour über die Elbe bieten sich unter anderem an.

Marina-Camp Elbe

Brückenkopf 1

06888 Lutherstadt Wittenberg

www.mce-brueckenkopf.de

Outtour: Camping und Kanu auf der Unstrut

Zwischen Naumburg, Freyburg und Nebra, im Herzen des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut, kommen vor allem aktive Campingfreunde auf ihre Kosten.

Auch interessant: Camping mit Zelten und Caravans: Warum private Gastgeber in Halle Fremde in ihrem Garten campen lassen

Egal ob mit der eigenen Ausrüstung oder in den bereitgestellten Tipis und Schäferwagen von Outtour Camping: Hier schläft man unmittelbar an den Ufern der Unstrut.

Paddeln auf der Unstrut: Bei Outtour-Camping kommen aktive Urlauber auf ihre Kosten. Foto: Imago/Schöning

Auf die Gäste warten neben Natur und Entspannung auch Mikroabenteuer. Denn der Zeltplatz ist der ideale Ausgangsort, um Saale und Unstrut paddelnd zu erkunden. Kajaks, Kanus und Schlauchboote gibt es im hauseigenem Verleih.

Outtour Aktivreisen

Zur Unstrut 55

06636 Laucha/OT Kirchscheidungen

www.outtour.de

Lesen Sie auch: Ausgezeichneter“ Camping-Betreiber "Outtour" - welche originellen Unterkünfte es ab Juni gibt

Harz Camping am Schierker Stern: Der Berg ruft

Direkt am Nationalpark Harz, zwischen Elend und Schierke, liegt der höchste Campingplatz im Harz. Aufgrund seiner Lage und Ausstattung ist er ein idealer Ausgangspunkt für Wanderer, Kletterer und Radfahrer. Brocken, Königsberg und Winterberg befinden sich in Sichtweite.

Die historische Harzer Schmalspurbahn ist ein beliebter Touristenmagnet in Sachsen-Anhalt. Foto: Imago/Panthermedia

Auch interessant: Besonderer Urlaub im Harz: Platz für Caravan und Camping in Quedlinburg ist eröffnet

Auf rund 630 Metern Höhe gibt es auf dem Campingplatz Harz Mountain Camp am Schierker Stern Plätze für Zelte, Wohnmobile und Caravans. Dauercamper sucht man hier vergebens. Stattdessen weiß der Zeltplatz mit zwei skandinavischen Holzhütten zur Miete und finnischer Fasssauna zu überzeugen. Von diesen hat man auch einen guten Blick auf den Brocken.

Harz Mountain Camp am Schierker Stern

Am Stern 1

38875 Elend

www.harz-camping.com

Lesen Sie auch: Entgegen aller Gerüchte: Wernigeröder Campingplatz startet wieder durch

Campinginsel Havelberg: Umgeben von Wasser

Idyllisch und umgeben von Wasser befindet sich die Campinginsel Havelberg inmitten des namensgebenden Flusses - der Havel. Ergattert man hier einen Platz, so bietet sich einem ein Blick auf die gegenüberliegende, historische Stadtinsel sowie den Havelberger Dom.

Allein die historische Stadtinsel ist einen Besuch in Havelberg wert. Foto: Imago/Zoonar

Neben viel Entspannung und Natur lädt die Umgebung zudem zum Angeln, Spazierengehen und Radfahren ein. Aber auch im hauseigenem Biergarten lässt sich die Atmosphäre des Ortes genießen. Der Zeltplatz befindet sich an der Grenze zu Brandenburg.

Campinginsel Havelberg

Spülinsel 6

39539 Havelberg

www.campinginsel-havelberg.de

Lesen Sie auch: Neuerscheinung für Urlaub und Ferien: Reiseführer empfiehlt 111 besondere Plätze für Camper und Caravan

Freizeit- und Erholungszentrum Plattensee Dannigkow: Campingplatz am See

Direkt am Dannigkower Plattensee und in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet "Mittlere Elbe" befindet sich der Campingplatz Plattensee Dannigkow.

Keine Lust auf Zelt, Wohnwagen oder Caravan? Kein Problem: Der Zeltplatz bietet seinen Gästen auch an, in Bungalows oder Schlaffässern zu nächtigen. Aber Achtung: Hier muss man sich rechtzeitig anmelden.

Lesen Sie auch: Camping-Urlaub 2025 - Tipps, Tricks und Campingplätze in Sachsen-Anhalt

Geprägt von Elbwiesen, weitläufigen Wäldern und einem Steinbruchsee, lädt der Campingplatz nicht nur zum Baden, sondern auch zum Wandern und Radfahren, beispielsweise entlang des Elberadwegs R2, ein.

Auch Kurzausflüge in die Umgebung sorgen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt - sei es in die mittelalterliche Wasserburg von Gommern, in das Jagdschloss Katharinas der Großen in Dornburg oder entlang der "Straße der Romanik" durch Pretzien.

Campingplatz Plattensee Dannigkow

Steinbruch 2

39245 Dannigkow

www.plattensee-dannigkow.de

Zelten zwischen Reben: Campingmöglichkeit am Weingut Herboldt in Höhnstedt

Kein klassischer Campingplatz, aber ein Geheimtipp für alle, die nach einer besonderen Campingerfahrung suchen und etwas Abenteuerluft schnuppern wollen: In Kooperation mit der Tourismusinformation Halle stellt das familiengeführte Weingut Herboldt in Höhnstedt Campingmöglichkeiten für Kurzreisende direkt am Weinberg zur Verfügung.

Auch interessant: Die Camping-Saison startet: Auf diesen Plätzen in Sachsen-Anhalt fühlen sich Familien wohl

Wie Hendrik Herboldt sagt, können bei ihnen bis zu zehn Zelte aufgestellt werden. Wer gern ein, zwei oder mehr Nächte am Weinberg verbringen möchte, kann den Termin einfach selbst mit dem Weingut absprechen.

Großen Komfort dürfen Abenteuerlustige hier nicht erwarten: Strom und Duschmöglichkeiten gibt es nicht, dafür aber eine Toilette und das Gefühl, direkt zwischen den Reben zu nächtigen – und das sogar kostenlos. Und wer Glück hat, kann an Weinführungen teilnehmen oder sogar bei der Weinernte oder beim Pressen des Weins dabei sein.

Langfristig will das Weingut noch mehr in Übernachtungsmöglichkeiten investieren: Geplant ist der Ausbau eines Bungalows, in dem es auch Schlaf-, Ess- und Waschmöglichkeiten geben soll.

Weingut Herboldt

Str. der Genossenschaft 12

Höhnstedt

06198 Salzatal

www.weingut-herboldt.de

Waldbad-Campingplatz-Wischer: Paradies mit Sandstrand

Wer einen naturbelassenen Zeltplatz samt Baggersee in der Altmark sucht, für den ist der Waldbad-Campingplatz-Wischer bei Stendal die richtige Wahl.

Auch interessant: Camping im Trend: Was Urlauber aus ganz Deutschland nach Magdeburg zieht

Neben dem Badesee samt großen Sandstrand, abgegrenztem FKK- und erholsamem Schattenbereich erwarten die Gäste hier zudem vielseitige Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie Angeln, Tretbootfahren und Stand-up-Paddeln. Wer genug von Wasser und Erholung hat, dem stehen darüber hinaus auch Fußball- und Volleyballplätze sowie Tischtennisplatten zur sportlichen Verfügung.

Lesen Sie auch: Camping: Gasthof im Waldbad Wischer bei Stendal geht wieder in Betrieb

Gäste können in mitgebrachten Zelten, Wohnmobilen und Wohnwagen zwischen den Bäumen am See übernachten. Wer keine eigene Ausrüstung besitzt oder es etwas bequemer mag, dem stellt der Campingplatzbetreiber auch mietbare Zelte, Holzhütten, Bungalows und Mobilheime zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Hundewiese, damit auch die Vierbeiner in der Familie auf ihre Kosten kommen.

Waldbad-Campingplatz-Wischer

Am Campingplatz 1

39596 Hassel

www.wa-ca-wi.de

´Harz-Camp Bremer Teich: Friedliche Oase bei Quedlinburg

Mitten im Harz, umgeben von weiten Waldgebieten, liegt der Bremer Teich. An den Ufern des sauberen Badesees, weitab von Lärm und Hektik, finden Naturliebhaber das Harz-Camp Bremer Teich. Beliebte Ausflugsziele wie Quedlinburg und Thale sind nicht weit entfernt.

Nicht weit entfernt vom Harz-Camp Bremer Teich: Quedlinburg. Seine Altstadt befindet sich seit 1994 auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes. Foto: Imago/Norbert Neetz

Neben klassischen Campingstellplätzen, Bungalows und Ferienhäusern wirbt der Platz auch mit Glamping. Gäste können bei dieser Variante des glamourösen Campings in einem Schlaffass oder im Lodgezelt und in einem sogenannten Pod - einer Art Iglu aus Holz - mit eigenem WC und Kaffeemaschine übernachten.

Zudem gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: Unter anderem können Gäste Tischtennis und Billard spielen, kegeln oder einfach das Bad direkt am See besuchen. Abends gibt es Entspannung im Kinozelt, an der Bar oder beim Lagerfeuer.

Harz-Camp Bremer Teich

Bremer Dammteich 3

06485 Quedlinburg

www.harz-camp-gernrode.de

Camping an der Rudelsburg: Direkt an der Saale, mitten im Weinbaugebiet

Mitten im Weinanbaugebiet Saale-Unstrut und direkt an der Saale liegt das Camping an der Rudelsburg. Etwa 60 Weingüter inklusive diverse Feste des Traubengetränks lassen sich in der Region entdecken – entweder bei Wanderungen oder auch bei Fahrradtouren. Und natürlich ist, wie der Name schon sagt, die Rudelsburg, von der man einen herrlichen Blick auf das Saaletal hat, nicht weit entfernt.

Jana Schreiber betreibt mit ihrem Mann Christian den Campingplatz an der Rudelsburg. Foto: Torsten Biel

Ob Wohnmobil, Zelt oder Wohnwagen: Der Platz bietet sowohl schattige als auch sonnige Stellplätze. Als Mietunterkünfte stehen außerdem Hütten und ein Wohnwagen zur Verfügung. Kinder können sich im Sommer nicht nur auf dem Spielplatz austoben, sondern auch im Pool, der extra aufgestellt wird.

Lesen Sie auch: Camping im Salzlandkreis - das ist neu auf den Plätzen in Bernburg und Gerlebogk

Direkt am Campingplatz können Wassersportfans auch zu einer Saaletour mit Schlauchboot, Kajak oder Kanu starten.

Camping an der Rudelsburg

Zum Campingplatz 1

06628 Naumburg

www.campingbadkoesen.de

Camping- und Wassersportpark Bergwitzsee: Schwimmende Ferienhäuser im ehemaligen Tagebau

Der Campingplatz Bergwitzsee liegt, wie der Name schon verrät, direkt am Bergwitzsee im Landkreis Wittenberg. Der See ist aus einem ehemaligen Tagebauloch entstanden und besticht heutzutage nicht nur mit sauberem Wasser, sondern auch durch seine Natur am Ufer. Die Lutherstadt Wittenberg ist nur 15 Kilometer entfernt.

Ein besonderes Urlaubserlebnis: Die schwimmenden Häuser am Bergwitzsee. Foto: Imago/ Westend61

Lesen Sie auch: Camping im Burgenlandkreis - Warum in die Ferne schweifen, wenn's am Mondsee so schön ist?

Wer das See-Erlebnis nicht nur beim Schwimmen erfahren möchte, kann im schwimmenden Ferienhaus übernachten. Die "Floating Homes" sind die Besonderheit des Campingplatzes. Daneben gibt es verschiedene Areale für Zelte, Wohnmobile und größere Gespanne. Auch Ferienwohnungen, -häuser und Bungalows sowie ein Bereich für Dauercamper sind Teil des Areals.

Aktivurlauber können sich im Resort Ruderboote, Kanus oder auch Fahrräder ausleihen. Für Kinder gibt es Tretautos, um die Umgebung zu erkunden.

Campingplatz Bergwitzsee Resort

Strandweg 1

06901 Kemberg

www.bergwitzsee.de

Klostercamping Thale: Zwischen Natur und Altstadtflair im Harz

Wer auf städtisches Flair nicht verzichten und dennoch auf einen Naturcampingplatz Urlaub machen möchte, ist beim Klostercamping Thale richtig. Das Areal liegt im Altstadtbereich des Harz-Städtchens und bietet durch den alten Baumbestand und den Mühlgraben, der sich über das Gelände schlängelt, dennoch auch Natur.

Natur pur im Harz: Das Bodetal bei Thale. Foto: IMAGO / imagebroker

Lesen Sie auch: Camping in Wernigerode: Wohnmobilplatz im Harz bietet nach Shitstorm mit mehr Komfort

Für Wanderungen oder Ausflüge in das Bodetal und die Harz-Region ist der Campingplatz ein guter Ausgangspunkt. Sowohl Wernigerode und Halberstadt als auch der Brocken sind nicht weit entfernt. Adrenalinjunkies können die Hängebrücke Titan-RT über der Rappbodetalsperre besuchen.

Wer nicht mit dem eigenen Zelt oder Wohnmobil anreisen möchte: Der Campingplatz bietet auch Wanderhütten und einen Campingwagen zum Mieten an.

Klostercamping Thale

Wendhusenstraße 3

06502 Thale

www.klostercamping-thale.de

Campingplatz Seeburg am Süßen See: Wassersport-Paradies im Mansfelder Land

Im Mansfelder Land, das durch den Bergbau geprägt wurde und in dem heute unter anderem auch Wein angebaut wird, ist der Campingplatz Seeburg zu finden. Halle ist nur etwa eine halbe Autostunde entfernt, auch Eisleben und Sangerhausen lassen sich von hier aus gut mit dem Pkw erreichen.

Auch interessant: Was die Dauercamper am Süßen See in Seeburg im Winter auf dem Zeltplatz schätzen

Beliebt unter Touristen und Einheimischen: der Campingplatz Seeburg am Süßen See. Foto: Jürgen Lukaschek

Die Lage direkt am Süßen See bietet ideale Voraussetzungen für alle, die Wassersport mögen: Schwimmen, segeln oder surfen sind auf dem Süßen See möglich. Auch über Bootsliegeplätze verfügt der Campingplatz. Neben einem Zeltplatz sind Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile sowie ein Areal für Dauercamper vorhanden. Wer ohne Zelt und Wohnwagen anreisen möchte: Der Campingplatz bietet auch Übernachtungen im Schlaffass oder in Wohnkotas an.

Lesen Sie auch: Wie sich die Betreiber der Campingplätze in Mansfeld-Südharz auf die kommende Saison vorbereiten

Campingplatz Seeburg

Nordstrand

06317 Seegebiet Mansfelder Land - OT Seeburg

www.campingplatz-seeburg.de

Zeltwiese Löbejün: Kleinod für nachhaltiges Campen im Saalekreis

Ursprüngliches, naturnahes und nachhaltiges Camping - dafür steht die Zeltwiese Löbejün im Saalekreis. Um diesen Gedanken umzusetzen, gibt es unter anderem eine autofreie Wiese für Zelte. Neben dem Zeltplatz stehen nun auch Mobilheime in verschiedenen Größen, ein Blockhaus und eine Ferienwohnung zur Verfügung. Zudem werden Zelte, Hängematten und Tarps nicht berechnet. Und wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, kann entweder zur Zeltwiese laufen oder sich abholen lassen. Geöffnet ist der Platz freitags bis sonntags.

Michael Silbereisen bietet mit seiner Zeltwiese Löbejün im Saalekreis besonders naturnahes Camping an. Foto: Andreas Stedtler

Die Zeltwiese ist im Vergleich zu anderen Campingplätzen klein, dadurch aber auch besonders schön. Hier gibt es keine Parzellen, sondern freie Standplatzwahl - und einen Blick auf ländliches Idyll. Die Streuobstwiese wird gern von Katzen, Hühnern und Schafen bevölkert. Kinder können im Baumhausspielplatz kraxeln.

Apropos kraxeln: Der Aktienbruch, ein Geheimspot für Kletterer, liegt nur zehn Minuten Fußmarsch entfernt.

Zeltwiese Löbejün

Merbitzer Berg 1

06193 Wettin-Löbejün

www.zeltwiese-löbejün.de

Campingplatz am Arendsee: Konsum und DDR-Produkte sorgen für Flair

In der Altmark stehen mehr als 320 Stellflächen für Dauercamper und rund 150 Plätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte auf dem Campingplatz am Arendsee zur Verfügung - in unmittelbarer Nähe zum Wasser. Dieser punktet mit großem Kinderspielplatz, Freiluftschach und "Mensch ärgere dich nicht".

Eine Besonderheit hier ist der Konsum auf dem Campingplatz, der die Camper mit selbstgebackenem Kuchen, DDR-Produkte und ab dieser Saison auch einem erweiterten Frühstücksangebot versorgt.

Campingplatz Arendsee

Harper Weg 1

39619 Arendsee/Altmark

www.luftkurort-arendsee.de/unterkunft/campingplatz

Im Vereinsheim am Arendseer Campingplatz geht es kreativ zu: Hier werden regelmäßig Bastelnachmittage angeboten.