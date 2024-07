Bergwitz/MZ. - Wo früher hart und schmutzig geschuftet wurde, ist inzwischen einechtes Naturidyll entstanden. Am Bergwitzsee, der seinen Ursprung im Braunkohletagebau hat, suchen jedes Jahr unzählige Besucher Erholung. Die finden sie seit mehr als 60 Jahren auf dem Campingplatz–dem so genannten „Bergwitzsee Resort“.

Der Platz mit dem Badestrand, dem Birkenwäldchen und der malerischen Halbinsel ist von Kindesbeinen an das zweite Zuhause von Campingplatzbetreiber Marek Staginnus.Seit nunmehr 21 Jahren leitet er die Geschicke der idyllischen Anlage. Camping habe für den 47-Jährigen schon immer eine zentrale Rolle gespielt, berichtet er: Jeden Sommer zog es ihn und seine Familie in die Dübener Heide. „Mein Vater war hier Dauercamper und hat nach der Wende den Zeltplatz geleitet.“ – Und schlussendlich dadurch vor der Schließung bewahrt.

Im Sommer ausgebucht

Der mitunter schönste Teil des Resorts, das neben dutzenden Dauerstellplätzen mehr als 120 Plätze für Wohnwägen und Reisemobile bietet, ist die kleine Halbinsel, wo sich die Birken sanft im Sommerwind wiegen – und zwischen Wohnmobilen und kleinem Sandstrand nur ein paar Meter liegen. Neben Bungalows gibt es hier auf dem Campingplatz auch Ferienhäuser – vier davon sogar schwimmend. Ein besonderes Highlight an diesem idyllischen Badesee. Staginnus berichtet: „Im Sommer sind diese Häuser immer ausgebucht.“

Rezeption ist Dreh- und Angelpunkt des Bergwitzsee-Resorts. (Foto: Damm)

Die schwimmenden Häuser, die sowohl maritimes Flair mit nordischem Chic vereinen, bieten einen Panoramablick auf das Resort und den Bergwitzsee. Vor neun Jahren sind die vier „Schwedenhäuschen“ errichtet worden – zunächst unter großen baulichen Schwierigkeiten. Die tonnenschweren Beton-Anker, an denen die Häuser zunächst befestigt werden sollten,hatten einen Erdrutsch auf der Halbinsel verursacht, erzählt Staginnus. Baustopp! Später, als die Arbeiten wieder aufgenommen wurden, kamen anstelle der Anker so genannte „Betonschwimmkörper“ zum Einsatz. Sie wurden unterhalb der Ferienhäuser befestigt und sorgen durch den tiefen Schwerpunkt für jede Menge Auftrieb. Staginnus: „Sie wiegen 50 Tonnen pro Haus.“

Dadurch liegen die Häuser relativ stabil im Wasser und schaukeln nicht. Im Nachhinein, sagt der Betreiber, ist die ursprünglich einmal zwei Meter breite Terrasse um anderthalb Meter erweitert worden. Nun bietet sie reichlich Platz für einen Esstisch, Liegestühle und ein Sonnensegel. Doch auch im Inneren der etwa 60 Quadratmeter großen Häuser geht es keinesfalls beengt zu: Sie bieten Platz für insgesamt vier Personen, verfügen über eine große Einbauküche mit Backofen, Geschirrspüler und Kochfeld. An heißen Tagen sorgt eine Klimaanlage für angenehme Temperaturen,an kühlen Tagen ein Kamin für Behaglichkeit, sagt der Resortchef.

Stellplatz wird erweitert

Seit diesem Jahr verfügt der Campingplatz unweit des Resorts über einen weiteren Stellplatz für Camper. Dieser ist günstiger – und ein Selbstläufer. Der Wunsch des bodenständigen Unternehmers ist es, diesen Platz deutlich zu erweitern, um zukünftig auch Wohnmobilen auf Lkw-Basis eine gute Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Denn aufgrund ihrer Länge hätten sie es schwer, geeignete Plätze zu finden. Auch weitere Bungalows und „Mobile Homes“ sind laut Marek Staginnus im Gespräch. Und auch die schwimmenden Häuser? Nein. Die vier sollen ganz exklusiv bleiben.

Rund um die schwimmenden Ferienhäuser auf dem Campingplatz in Bergwitz:

Anfahrt: Das Bergwitzsee Resort liegt zwischen Berlin und Leipzig, nur 15 Kilometer südlich der Lutherstadt Wittenberg, in ruhiger, idyllischer Lage. Für die Anfahrt mit dem Auto empfiehlt sich die Navi-Adresse Bergwitzsee Resort, Strandweg 1, 06901 Kemberg OT Bergwitz oder die Wörlitzer Straße in Bergwitz. Radfahrer erreichen das Resort über den Fernradweg Berlin-Leipzig und den internationalen Fernradweg R1. Viele nutzen die ruhige Lage als Rast- oder Zwischenstopp. Der Bergwitzsee ist auch per Bahn gut erreichbar: Der Bahnhof Bergwitz liegt an der ICE-Strecke Leipzig-Berlin, und die Regionalbahnen verkehren stündlich.

Schwimmende Häuser (Foto: Paul Damm)

Preise: Für Übernachtungen mit maximal vier Personen betragen die Preise pro Nacht in der Hauptsaison 220 Euro, in der Nebensaison 175 Euro und in der Wintersaison kosten die Häuser 125 Euro. Zusätzlich wird eine einmalige Endreinigungspauschale von 65 Euro erhoben. Im Preis inbegriffen sind eine Kiste Holz sowie Bettwäsche. Haustiere sind nur im schwimmenden Haus 1 gestattet.