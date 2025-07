Da geht mehr, hat Nadine Härting als Studentin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle über Stempelspiele gedacht. Enstanden sind die „Stampimals“, frei kombinierbare Formen, mit denen Überraschendes entstehen kann.

Preis für Burg-Absolventin: Mit welcher Idee Nadine Härting das Stempelspiel modernisieren will

Halle (Saale)/MZ. - Geschenkpapier ist damit schon entstanden, Verzierungen für Tassen oder Fliesen und natürlich jede Menge aus Kinderhänden. Nadine Härting, die Erfinderin des Ganzen, ist immer wieder aufs Neue überrascht über diese Vielfalt und über die Kreativität derjenigen, die ihre „Stampimals“ nutzen. Entstanden sind sie aus einer Idee, die die heute 28-Jährige während ihres Bachelorstudiums an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein entwickelt hat. Inzwischen, den Masterabschluss in der Tasche, ist sie dafür mit dem iF Design Student Award ausgezeichnet worden – Preisverleihung im Guggenheim-Museum im spanischen Bilbao inklusive.