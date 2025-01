Studieninformationstag an der Burg Giebichenstein Kreativität ohne Grenzen: Warum die Burg so viele Talente anlockt

Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle bietet mit ihren Studiengängen in Kunst und Design eine außergewöhnliche Mischung aus Theorie, Praxis und kreativem Freiraum. Was die Hochschule so besonders macht.