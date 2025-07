Wirtschaftsakademie für Schüler will wieder loslegen

Bildung in Weißenfels

Weißenfels/MZ. - Allzu viele Gedanken an Sommer, Sonne, Urlaub kann sich Josephine Günther gerade nicht machen. Arbeitet die Geschäftsführerin der Leben Lernen gemeinnützigen GmbH doch an einem ehrgeizigen Projekt. Das Ziel: Der Wirtschaftsakademie für Schüler, ein außerunterrichtliches Bildungsprojekt, in Weißenfels und Umgebung, neues Leben einhauchen. Voraussichtlich ab Oktober sollen die ersten Kurse, vorwiegend für Gymnasiasten der 10. und 11. Klasse, beginnen.