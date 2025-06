Besonderer Urlaub im Harz Neues Angebot in Quedlinburg: Platz für Caravan und Camping ist eröffnet

In Quedlinburg gibt es ein neues Ferien- und Urlaubsangebot, mit dem Gäste im Grünen übernachten können. Wo es entstanden ist, an wen es sich richtet und was es hier gibt.