Die ersten Gäste sind bereits auf den Campingplätzen in Mansfeld-Südharz angekommen. Was dort die Besucher erwartet.

Wie sich die Betreiber der Campingplätze in Mansfeld-Südharz auf die kommende Saison vorbereiten

Für den Campingplatz am Süßen See gibt es bereits jetzt viele Buchungen. Feiertage wie Ostern, Pfingsten und Männertag sind schnell voll.

Seeburg/Hettstedt/MZ. - Zwei Wochen vor Ostern laufen die Vorbereitungen auf den Campingplätzen in Mansfeld-Südharz: Die verlängerten Osterfeiertage gelten gemeinhin als Startschuss für die neue Campingsaison. Die MZ hat sich mal umgehört, was es Neues auf den Plätzen im Landkreis gibt und wer in den nächsten Monaten noch freie Kapazitäten hat.