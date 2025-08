Welches Programm am Samstag in den Erholungspark lockt und welche Ideen die Chefin zur Wiederinbetriebnahme der Wasserrutsche hat.

Taufe und Tanz am Mondsee

Strandfest in Hohenmölsen

Auch in diesem Jahr soll Neptun, Herrscher der Meere und Seen, wieder aus den Tiefen des Mondsees auftauchen, um die Kinder beim Strandfest zu taufen.

HOHENMÖLSEN/MZ. - Das erste Wochenende im August steht an und damit auch das alljährlich stattfindende Strandfest am Mondsee. Am Samstag ab 10 Uhr öffnet der Erholungspark bei Hohenmölsen seine Türen wieder für Klein und Groß.