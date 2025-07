In Halle fehlen Stellplätze, um dem wachsenden Campingtrend gerecht zu werden. Daher öffnen auch private Gastgebende kostenlos ihr Zuhause für Reisende. Das ist ihre Motivation.

Warum private Gastgeber in Halle Fremde in ihrem Garten campen lassen

Anke Heine und ihr Mann empfangen mit Katze Lucy fremde Camper in ihrem Garten in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Idyllisch, unweit der Saale das Zelt unter einem Kirschbaum aufschlagen. Dazu lädt Familie Heine in ihren gemütlichen, grünen Garten im Stadtteil Böllberg/Wörmlitz ein. Die Familie ist eine von 15 privaten Gastgebenden in Halle, die Camper in ihr Zuhause lassen und die Stadt, der Stellplätze fehlen, damit unterstützen. Heines Motivation ist dabei ganz leicht zu erklären.