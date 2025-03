Unter anderem am Tennisclub Sandanger werden in Halle Camping-Stellplätze angeboten.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Camping liegt voll im Trend: Laut Zahlen des Statistischen Landesamtes haben sich die Zahlen von Campinggästen in Sachsen-Anhalt mit rund 802.000 Übernachtungen im vergangenen Jahr gegenüber 2019 nahezu verdreifacht. Und auch in diesem Jahr werden wieder Hunderttausende Gäste erwartet. Doch gerade in Halle - an der Saale gelegen und mit vielen kulturellen Angeboten ein beliebtes Ziel für Camper - ist der Platz knapp.

Camping in Halle: Wer hat freie Flächen anzubieten?

Um das Angebot zu erweitern, setzt das hallesche Stadtmarketing seine Camping-Kampagne aus dem Jahr 2023 jetzt zur beginnenden Reisesaison fort. Wer über ein lauschiges Plätzchen im eigenen Garten, ein gemütliches Stückchen Wiese oder eine andere Stellfläche wie einen Parkplatz verfügt und diesen für die bevorstehende Camping-Saison auch gern teilen möchte, könne sich unter www.camping-halle.de als Gastgeber registrieren, informiert das Stadtmarketing. Gesucht werden Grundstückseigner in Halle und Umgebung, welche freie Flächen zum Übernachten bereitstellen. Das Interesse ist groß: Seit Start der Kampagne wurde die Webseite mehr als 50.000 Mal angeklickt.

Mit der Kampagne möchte das Stadtmarketing hallesche Campingfreunde mit Campingreisenden vernetzten und versuchen, den weiter steigenden Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten etwas abzufedern.

Ob für ein paar Wochenenden im Jahr oder längerfristig, ein freies Plätzchen für Wohnwagen, Campingmobile oder ein Zelt – jedes Angebot sei sehr willkommen und hilfreich. Gäste könnten auf diese Weise alternative Übernachtungsmöglichkeiten nutzen sowie Stadt und Menschen aus neuen Blickwinkeln entdecken.

Diese Camping-Stellplätze in Halle gibt es bereits

Laut Mitteilung bieten bisher elf private Gastgeber knapp 30 Stellplätze zum Saisonstart 2025 an. Hinzu kommen 13 öffentliche Camping-, Stell- und Parkplätze in Halle und Umland. Die zwei offiziellen, halleschen Stellplätze haben mit dem Stellplatz „Fährstraße“ und dem Campingplatz „Am Nordbad“ 19 Caravan-Stellplätze und 7 Zeltplätze.

Wie funktioniert die Teilnahme? Nachdem sich Interessierte auf www.camping-halle.de angemeldet haben, erfolgt der Stellplatzcheck. Mit Fotos, genauen Beschreibungen und Verfügbarkeiten wird der Platz auf der Webseite eingestellt. Dabei sind Extras wie Zugang zu Strom- oder Wasserversorgung oder die Entsorgung von Müll nicht erforderlich und kein Muss, um als Gastgeber teilzunehmen. Nun ist der Stellplatzeintrag für Caravan, Bus, Kombi oder Zelt auch schon online und die abenteuerlustigen Outdoorfans können anreisen.